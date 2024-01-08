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Beşiktaşlı Jean Onana, Fransız ekibi Marsilya'ya transfer oldu

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#Transfer#Beşiktaş#Jean Onana
Beşiktaşlı Jean Onana, Fransız ekibi Marsilyaya transfer oldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2024 18:10

Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya, Beşiktaş'tan Jean Onana'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

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Sezon başında takıma katılan isimler arasından maliyeti ve performansı nedeniyle en çok eleştirilen isimlerden biri olan Jean Onana, Fransız ekibi Marsilya'ya transfer oldu.

Fenerbahçe maçının ardından kadro dışı bırakılan Jean Onana, satın alma opsiyonuyla Fransız ekibine kiralandı.

188 DAKİKA SÜRE ALDI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 10 resmi maça çıkan Onana, 1 asist yaptı. Kamerunlu orta saha oyuncusu, yalnızca 188 dakika süre aldı.

Kamerunlu orta saha, sezon başında 4 milyon Euro bonservis bedeliyle Beşiktaş'a transfer olmuştu.

GÜNEŞ'İN SÖZLERİ ÇOK KONUŞULMUŞTU

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Şenol Güneş'in, 7 Ağustos'ta düzenlenen basın toplantısında Onana ile ilgili sözleri gündem olmuştu.

Tecrübeli teknik adam, "Yeni transferlerden en hazır oyuncu Onana, onu da ben oynatmıyorum. Orta sahada oynayan oyuncular var. Almasak 'Neden almadın?' diyorlar. Madem 3 orta saha var 'Neden aldın?' diye bakılabilir" şeklinde konuşmuştu.

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#Transfer#Beşiktaş#Jean Onana

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