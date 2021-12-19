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Beşiktaşlı futbolculardan derbi yorumu! "Kazanmayı hak ettik ama olmadı"

#Beşiktaş#Ghezzal#Rıdvan Yılmaz
Beşiktaşlı futbolculardan derbi yorumu Kazanmayı hak ettik ama olmadı

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal ve Rıdvan Yılmaz, 2-2 sona eren Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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Saha içinde karakter gösterdiklerini belirten Ghezzal, "Zor bir maçtı, deplasmanda derbi oynadık. Bu tarz atmosferleri biliyorsunuz. Bu skordan pişmanlıklarımız olacaktır. Fenerbahçe'den daha iyiydik. İki kez geri dönük, bu bir karakter göstergesidir. Sezon sonuna kadar böyle devam etmeliyiz. İki puan kaybettik, buraya galibiyet için geldik. Ancak gelecek için iyi sinyaller verdik." diye konuştu.

Rıdvan Yılmaz ise "Maçı kazanmayı hak ettik ama olmadı. İnşallah diğer maçlarda 3 puan alacağız. Çok özverili, çok isteyen bir takımız. Zorlu fikstürden en iyi şekilde çıkacağız." dedi.

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#Beşiktaş#Ghezzal#Rıdvan Yılmaz

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