Beşiktaşlı futbolculardan derbi yorumu! "Kazanmayı hak ettik ama olmadı"

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Saha içinde karakter gösterdiklerini belirten Ghezzal, "Zor bir maçtı, deplasmanda derbi oynadık. Bu tarz atmosferleri biliyorsunuz. Bu skordan pişmanlıklarımız olacaktır. Fenerbahçe'den daha iyiydik. İki kez geri dönük, bu bir karakter göstergesidir. Sezon sonuna kadar böyle devam etmeliyiz. İki puan kaybettik, buraya galibiyet için geldik. Ancak gelecek için iyi sinyaller verdik." diye konuştu.

Rıdvan Yılmaz ise "Maçı kazanmayı hak ettik ama olmadı. İnşallah diğer maçlarda 3 puan alacağız. Çok özverili, çok isteyen bir takımız. Zorlu fikstürden en iyi şekilde çıkacağız." dedi.