MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBeşiktaşlı futbolcu Ajdin Hasic sakatlandı
GeriFutbol Beşiktaşlı futbolcu Ajdin Hasic sakatlandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 29.03.2021 - 21:27 | Son Güncelleme:

Beşiktaşlı futbolcu Ajdin Hasic sakatlandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beşiktaşlı futbolcu Ajdin Hasic sakatlandı

Beşiktaş'ın 19 yaşındaki futbolcusu Ajdin Hasic, Bosna Hersek U21 Milli Takımı formasıyla çıktığı maçta sakatlandı ve sedyeyle saha kenarına alındı.

Ajdin Hasic, Bosna Hersek U21 Takımı'nın Karadağ'a konuk olduğu U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri maçında sol dizinden sakatlık yaşadı.

Acılar içinde yerde kalan Hasic, sahayı sedyeyle terk etti. Bosnalı oyuncunun son durumu, yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

Beşiktaşlı futbolcu Ajdin Hasic sakatlandı

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi