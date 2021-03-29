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Beşiktaşlı futbolcu Ajdin Hasic sakatlandı
Beşiktaş'ın 19 yaşındaki futbolcusu Ajdin Hasic, Bosna Hersek U21 Milli Takımı formasıyla çıktığı maçta sakatlandı ve sedyeyle saha kenarına alındı.
Ajdin Hasic, Bosna Hersek U21 Takımı'nın Karadağ'a konuk olduğu U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri maçında sol dizinden sakatlık yaşadı.
Acılar içinde yerde kalan Hasic, sahayı sedyeyle terk etti. Bosnalı oyuncunun son durumu, yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.
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