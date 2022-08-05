Beşiktaşlı Emirhan İlkhan imza için Torino'da!

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Beşiktaş'ın altyapısından yetişen ve geçen sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Emirhan İlkhan, Torino'ya imza atıyor.

18 yaşındaki oyuncu, yeni kulübüyle sözleşme imzalamak için İtalya'ya gitti.

İMZALAMASA BEDAVA GİDECEKTİ

Emirhan İlkhan’ın ayrılışı her ne kadar camiada şok etkisi yaratsa da yönetim açısından bakıldığında 18 yaşındaki futbolcunun bedava gitmesindense kulübe bonservis ile veda etmesi kazanç olarak değerlendiriliyor. Ki siyah beyazlı kulübün son 20 yılına bakıldığında Rıdvan Yılmaz ve Emirhan İlkhan’a kadar altyapıdan çıkıp kulübe para kazandırarak yurt dışına transfer olan sadece 2 futbolcu bulunuyor. Bunların biri Nihat Kahveci diğeri ise Atınç Nukan.

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GİTMEK İSTEYENE ‘KAL’ DİYEMEYİZ

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de pazartesi günü Hürriyet’te yer alan röportajında değerini bulup gitmek isteyen oyunculara ‘Kal’ diyemeyeceklerini belirtirken şunları söylemişti: “Altyapıdan gelen çocuklarımızın yıllarca forma giymesinin diğer genç kardeşlerimin yolunu kapatacağını biliyoruz. Bu sebeple altyapıdan A takıma gelmeli, orada kendilerini göstermeli. Hem kendilerini hem Beşiktaş’a kazanç sağlamaları ve gittikleri yerde ülkemizi ve Beşiktaş’ı iyi temsil etmeleri çok büyük kazançtır.”