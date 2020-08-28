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GeriFutbol Beşiktaşlı Cyle Larin: 6 ay doğru dürüst idman yapamadım
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Futbol
Haber Giriş: 28.08.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Beşiktaşlı Cyle Larin: 6 ay doğru dürüst idman yapamadım

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Beşiktaşlı Cyle Larin: 6 ay doğru dürüst idman yapamadım
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PAOK maçında Beşiktaş’ın tek golünü atmasına karşın 90 dakikanın genelinde sergilediği performansla eleştiri alan Cyle Larin, kendini savundu.

Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Zulte Waregem’de son maçını yaklaşık 6 ay önce Anderlecht karşısında oynadığını, daha sonra Belçika Ligi’nin tescil edilmesi nedeniyle resmi karşılaşma yapmadığının altını çizen Kanadalı forvet, “Belçika’da sezon bittikten sonra aylarca tek başıma antrenman yapmak zorunda kaldım.

İYİ ÇALIŞIYORUZ
Takım idmanlarına başlayalı daha 20 gün bile olmadı. Tam olarak hazır değildim ve bu yüzden iyi oynayamadım. Bu çalışma temposuyla Süper Lig’e tamamen hazır gireceğime inanıyorum” diye konuştu.

Beşiktaşlı Cyle Larin: 6 ay doğru dürüst idman yapamadım

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