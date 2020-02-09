Beşiktaş'ın yüzü Sergen Yalçın ile gülüyor

Yalçın, sezon başından beri takımın başında görmek isteyen taraftarları da elde edilen galibiyetlerle mutlu etti.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde üst üste 2 maç kazanan Beşiktaş, topladığı 6 puanla zirve yarışında yeniden umutlandı.

Siyah-beyazlı takım, Yalçın'ın saha kenarında olduğu ilk maçta Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederken Gaziantep FK'ya da evinde 3-0 üstünlük sağladı.



- 5 maç sonra üst üste kazandı



Beşiktaş, Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Yalçın yönetiminde 5 maç sonra üst üste kazanmayı bildi.

Ligin ilk yarısında 9. haftada Galatasaray ile başlayan 6 maçlık seri 14. haftadaki Kasımpaşa karşılaşmasına kadar sürdü. Siyah-beyazlı takım, Kasımpaşa galibiyetinin ardından büyük bir düşüş yaşadı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe mağlubiyetlerinin ardından ilk yarıyı Gençlerbirliği galibiyetiyle tamamlayan Beşiktaş, Avcı yönetiminde ikinci yarıya da kötü başlangıç yaptı ve Demir Grup Sivasspor ile Göztepe'ye yenildi.

Siyah-beyazlı ekip, Avcı'nın ardından göreve getirilen Sergen Yalçın yönetiminde üst üste kazanmayı başardı.



- Deplasmanda ve içerideki kötü gidiş sonlandı



Beşiktaş, Yalçın'ın teknik direktörlüğünde deplasmandaki ve içerideki kötü gidişi de sonlandırdı.

Yalçın öncesinde deplasmanda üst üste 2 yenilgi alan siyah-beyazlı ekip, geçen hafta Çaykur Rizespor'a üstünlük kurdu.

Sergen Yalçın öncesindeki son 3 maçın birini kazanıp 2'sinden mağlup ayrılan Beşiktaş, yine Yalçın'ın ilk kez Vodafone Park'a çıktığı maçta Gaziantep FK'yı net bir skorla yendi.



- 8 maç sonra gol yemedi



Beşiktaş, Yalçın'ın teknik direktörlüğünde 8 lig maçının ardından gol yememe başarısı gösterdi.

Avcı döneminde 13. haftadaki Hes Kablo Kayserispor maçıyla başlayan seri sırasında Beşiktaş; Kasımpaşa, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor, Göztepe ile Çaykur Rizespor'dan gol yedi. Siyah-beyazlı takım, Gaziantep FK maçıyla bunu sonlandırmayı başardı.



- Averajını da düzeltmeye başladı



Beşiktaş, Yalçın'ın teknik direktörlüğünde averajını da düzeltmeye başladı.

Ligin 19. haftasında Göztepe'ye 2-1 yenilen siyah-beyazlı takım, son 2 maçta fileleri 5 kez havalandırıp kalesinde bir gol gördü. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu 2 haftada averajını artı 3'ten artı 7'ye çıkardı.



- Burak Yılmaz, Lens ve Boateng'e olumlu etki



Beşiktaş'ın futbolcuları Burak Yılmaz, Jeremain Lens ve Kevin-Prince Boateng ise Yalçın'ın teknik direktörlüğünde ilkleri yaşadı.

Son haftaların formda futbolcusu Burak, Gaziantep FK karşısında penaltıdan golünü attı. Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarının ardından 21. haftadaki maçta da gol atan deneyimli oyuncu, bu sezon ligde Yalçın dönenminde üst üste 3 maçta gol kaydetti.

Sakatlığının ardından oynamaya başlayan Lens ise Süper Lig'deki uzun gol hasretini Yalçın'ın görev vermesiyle sona erdirdi. Ligdeki son golünü 7 Ekim 2018'de Konyaspor ile oynanan maçta kaydeden Hollandalı futbolcu, 488 gün sonra fileleri havalandırdı.

Siyah-beyazlı takımın yeni transferi Kevin-Prince Boateng ise Sergen Yalçın'ın şans vermesiyle 167 gün sonra gole imza attı.

Beşiktaş'ın Fiorentina'dan kiraladığı Ganalı futbolcu, Seria A'da takımının Napoli ile 24 Ağustos 2019'da oynadığı gol kaydetmişti. Boateng, siyah-beyazlı formayla ilk çıktığı maçta Gaziantep FK filelerini havalandırdı.