Beşiktaş'ın yeni transferi Valentin Rosier'in ilk sözleri!

Beşiktaş'ın yeni transferi Fransız futbolcu Valentin Rosier, siyah-beyazlı forma giymenin çılgınca bir duygu olduğunu söyledi.

Beşiktaş'ın Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı 24 yaşındaki futbolcu Valentin Rosier, siyah-beyazlıların sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'a transfer olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Rosier, "Burada olmak çılgınca bir duygu. Böyle bir şehirde ve kulüpte oynamak benim için güzel bir duygu olacak" diye konuştu.

Siyah-beyazlılarda iyi bir performans sergilemek istediğini söyleyen Rosier, "Savaşçı ve hızlı bir futbolcu olduğumu söyleyebilirim. Oyunu tek yönüyle oynayan bir özelliğim yok. Hem savunmada hem de hücumda takım için elimden geleni yapacağım. Beşiktaş'ın ve taraftarının popülaritesini daha önceden biliyorum. İnşallah şampiyon oluruz. Elimden geleni yapacağım. Taraftarların stada gelmesini sabırsızlıkla bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Fransız futbolcu, son olarak Türkçe, "İnşallah Beşiktaş şampiyon" dedi.

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