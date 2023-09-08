Beşiktaş'ın yeni transferi Eric Bailly: 'Zaha beni Galatasaray'a götürmek istedi'

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Beşiktaş'ın Manchester United’dan kadrosuna kattığı Eric Bailly, siyah beyazlı takıma gelişinde daha önce Trabzonspor’da forma giyen Fildişi Sahilli futbolcu Dider Zokora ve teknik direktör Şenol Güneş ile yaptığı konuşmanın etkili olduğunu belirtirken Galatasaraylı Wilfried Zaha içinde çarpıcı ifadeler kullandı. Kulübün youtube kanalına açıklamalarda bulunan Fildişi Sahilli futbolcu, Türkiye’ye gelmeden önce Galatasaray’a transfer olan vatandaşı Wilfried Zaha ile konuştuğunu belirtirken şu ifadeleri kullandı:

Fred ve Zaha'ya karşı oynamak farklı bir deneyim olacak

“Zaha ile konuştum. Onun G.Saray’a gittiğini biliyordum, o da beni Galatasaray’a getirmek istiyordu. Şenol Güneş’le Trabzonspor’da beraber çalışan Zokora’yla daha çok konuştum. Bana Şenol Güneş hakkında çok güzel şeyler söyledi. Daha sonra Şenol Güneş’le konuştuğumda da güven duydum. Bu yüzden burayı tercih ettim. Onun hakkında hep iyi şeyler duydum. M.United’de daha önce beraber oynadığım Fred’in F.Bahçe’ye gittiğini gördüm, Zaha da yine aynı şekilde karşılıklı oynadığım bir oyuncuydu. Burada oynamak benim için farklı bir deneyim olacak.

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Süper Lig'e bakınca iyi bir rekabet görüyorum

Ligin önemi büyük... Deneyimlerimi buraya taşımak ve burada kupalar kazanmak istiyorum. Benim futbola bakışım bu şekilde. Önümüzde Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi var. Hepsinin önemi ayrı, her maça kazanmak için çıkacağız. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a bakınca iyi bir rekabet görüyorum. Bu sezon benim için önemli olacak. Geçen sene ligi Galatasaray kazandı, bu sene neden Beşiktaş şampiyon olmasın? Buraya kazanma mantalitesiyle geldim, şampiyon olmak ve daha fazlasını yapmak istiyorum.