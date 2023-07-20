Beşiktaş'ın yeni transferi Daniel Amartey, İstanbul'a geliyor

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Beşiktaş, Lyanco'yu dün(Çarşamba), Jean Onana'yı da bugün(Perşembe) İstanbul'a getirmişti. Siyah-beyazlı kulübün transfer görüşmelerinde bulunduğu Daniel Amartey de İstanbul'a geliyor.

28 yaşındaki Ganalı savunmacı, Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece sabaha karşı 05:30 sularında İstanbul Havalimanı'na gelecek.

Daniel Amartey, 2022-2023 sezonunda forma giydiği Leicester City’de 24 resmi karşılaşmada forma giydi.

Asıl mevkisi stoper olan Amartey, önlibero ve sağ bek pozisyonlarında da görev yapabiliyor.