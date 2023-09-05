Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosu belli oldu

Haberin Devamı

UEFA Konferans Ligi grup aşamasında; Belçika’dan Club Brugge, Norveç’ten Bodo/Glimt ve İsviçre’den Lugano ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta oyuncu listesi şöyle:

Mert Günok

Ersin Destanoğlu

Utku Yuvakuran

Vincent Aboubakar

Daniel Amartey

Eric Bailly

Tayfur Bingöl

Onur Bulut

Gedson Fernandes

Omar Colley

Rachid Ghezzal

Amir Hadziahmetovic

Semih Kılıçsoy

Arthur Masuaku

Jackson Muleka

Jean Onana

Alex Chamberlain

Milot Rashica

Ante Rebic

Valentin Rosier

Demir Ege Tıknaz

Cenk Tosun

Salih Uçan

Necip Uysal

Bakhtiyor Zaynutdinov