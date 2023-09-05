Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosu belli oldu

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UEFA Konferans Ligi grup aşamasında; Belçika’dan Club Brugge, Norveç’ten Bodo/Glimt ve İsviçre’den Lugano ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta oyuncu listesi şöyle:
Mert Günok
Ersin Destanoğlu
Utku Yuvakuran
Vincent Aboubakar
Daniel Amartey
Eric Bailly
Tayfur Bingöl
Onur Bulut
Gedson Fernandes
Omar Colley
Rachid Ghezzal
Amir Hadziahmetovic
Semih Kılıçsoy
Arthur Masuaku
Jackson Muleka
Jean Onana
Alex Chamberlain
Milot Rashica
Ante Rebic
Valentin Rosier
Demir Ege Tıknaz
Cenk Tosun
Salih Uçan
Necip Uysal
Bakhtiyor Zaynutdinov