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Beşiktaş'ın transferde önceliği Kerem Atakan ve Amiri!

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#Beşiktaş#Kerem Atakan#Amiri
Beşiktaşın transferde önceliği Kerem Atakan ve Amiri
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2022 07:00

Orta sahaya 1 yerli 1 yabancı alacak siyah beyazlılar Kerem Atakan için Sivas’la Amiri için ise Leverkusen’le pazarlık ediyor.

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Kadrosunu 4 transfer ile güçlendirmeyi planlayan Beşiktaş stoper ve kanat için arayışlarını sürdürerken yönetimin önceliği orta saha. Siyah beyazlılar bu bölgeyi için bir yerli bir de yabancı oyuncu ile takviye etmeyi planlıyor.

KEREM ATAKAN GELMEYE SICAK

Yerli olarak Kartal’ın gündemindeki isim Sivassporlu Kerem Atakan Kesgin. Uzun zamandır gündemde bulunan 21 yaşındaki futbolcunun siyah beyazlı formayı giymeye sıcak baktığı öğrenilirken Sivasspor ile yönetim arasındaki bonservis görüşmeleri sürüyor.

ALTERNATİF PLANLAR MASADA

Yabancı adaylar arasında ise Leverkusen’li Amiri listenin ilk sırasındaki yerini koruyor. Siyah beyazlılar kiralama ve satın alma opsiyonu gibi önerilerle Bundesliga ekibi ile pazarlık masasında.

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#Beşiktaş#Kerem Atakan#Amiri

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