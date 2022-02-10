Beşiktaş'ın tek hedefi Ziraat Türkiye Kupası! Göztepe maçında...

Haberin Devamı

Süper Lig’de lider Trabzonspor’un 20 puan gerisinde kalan ve artık tek hedefi Ziraat Türkiye Kupası’nda sonuna kadar ilerlemek olan Beşiktaş bugün son 16 mücadelesinde Göztepe’yi konuk ediyor.

Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir, Konya’nın elendiği organizasyonda geçen sezon olduğu gibi bu yıl da şampiyon olmak isteyen siyah beyazlıların bir diğer amacı da Avrupa kupalarına direkt olarak katılabilme hedefine ulaşabilmek.

BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK

Bugünkü mücadele öncesinde Beşiktaş’ta N’Koudou, Umut Meraş, Rosier ve Mert Günok’un sakatlıkları bulunuyor. Göztepe de ise Adis Jahovic bugün yine sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Haberin Devamı

HAKEM YASİN KOL

Vodafone Park’ta saat 20.30’da başlayacak müsabakada Yasin Kol düdük çalacak. Tek maçlı eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada kazanan, adını çeyrek finale yazdıracak. 90 dakikada eşitlik bozulmazsa, 15’er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Bu bölümde de eşitlik bozulmazsa tur atlayanı seri penaltı atışları belirleyecek.