Beşiktaş'ın Sivasspor maçı kadrosu açıklandı! Ghezzal ve Hadziahmetovic...

Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2023 14:26
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Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı. Yeni transfer Amir Hadziahmetovic'in dahil olduğu kadroysa sakatlığını atlatan Rachid Ghezzal da alındı.
Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu. Yeni transfer Amir Hadziahmetovic'in dahil olduğu kadroysa sakatlığını atlatan Rachid Ghezzal da alındı.
Beşiktaş'ın Sivas kadrosu şu şekilde: