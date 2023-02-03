Beşiktaş'ın Sivasspor maçı kadrosu açıklandı! Ghezzal ve Hadziahmetovic...

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Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu. Yeni transfer Amir Hadziahmetovic'in dahil olduğu kadroysa sakatlığını atlatan Rachid Ghezzal da alındı.

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Beşiktaş'ın Sivas kadrosu şu şekilde: