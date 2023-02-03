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Beşiktaş'ın Sivasspor maçı kadrosu açıklandı! Ghezzal ve Hadziahmetovic...

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Sivasspor#Ghezzal
Beşiktaşın Sivasspor maçı kadrosu açıklandı Ghezzal ve Hadziahmetovic...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2023 14:26

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı. Yeni transfer Amir Hadziahmetovic'in dahil olduğu kadroysa sakatlığını atlatan Rachid Ghezzal da alındı.

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Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu. Yeni transfer Amir Hadziahmetovic'in dahil olduğu kadroysa sakatlığını atlatan Rachid Ghezzal da alındı.

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Beşiktaş'ın Sivas kadrosu şu şekilde:

Beşiktaşın Sivasspor maçı kadrosu açıklandı Ghezzal ve Hadziahmetovic...

 

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#Beşiktaş#Sivasspor#Ghezzal

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