Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi rakibi PAOK hangi ülkenin takımı, kadrosunda hangi oyuncular var?
Şampiyonlar Ligi 2. ön elemesinde Beşiktaş, PAOK ile eşleşti. Bu eşleşmenin ardından spor severler PAOK hakkında bazı soruların cevabını merak ediyor. Peki PAOK hangi ülkenin takımı ve kadrosunda hangi oyuncular var? İşte detaylar
PAOK FC (Π.Α.Ο.Κ., tam adı: Πανθεσσαλονίκειος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών / Panthessalonikeios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton, anlamı: "Konstantinopolislilerin Pan-Selanik Spor Kulübü"), Yunanistan'ın Selanik kentinde kurulmuş bir futbol kulübüdür. Siyah-beyaz renklere sahip olan kulüp, maçlarını 29.800 kişilik Toumba Stadı'nda oynar. Takım şu anda Alpha Ethniki'de mücadele etmektedir.
2019 yılında Yunanistan ligini namağlup şampiyon olarak tamamlamıştır.
PAOK'UN GÜNCEL KADROSU
Kaleci: Alexandros Paschalakis, Simeon Papadopoulos, Zivko Zivkovic
Savunma: Alves Soares, Matos Cruz, Ingason, Varela, Enea Mihaj, Angel Crespo, Giannoulis, Michailidis
Orta saha: El Kaddouri, Jose Silveira, Pelkas,, Wernbloom, Vierinhia, Diego Biseswar, Schwab, Esiti, Josip Micic, Soares Gomes, Tsiggaras
Forvet: Swiderski, Dimitros Limnios, Chuba Akpom, Tzolis, Leonardo Lime, Miraslav Stoch
Kiralık gönderilenler
Robin Olsen (kiralandı Copenhagen)
Kristi Qose (kiralandı Panserraikos)
Ahilleas Punguras (kiralandı Veroia)
Nikos Vasaitis (kiralandı APE Lagada)
Vasilis Hacidimpas (kiralandı Pierikos)
imitris Yannulis (kiralandı Veroia)
Savas Tumanidis (kiralandı Kavala)
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