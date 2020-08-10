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Spor Arena
Haber Giriş: 10.08.2020 - 13:35,Son Güncelleme:

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi rakibi PAOK hangi ülkenin takımı, kadrosunda hangi oyuncular var?

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Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi rakibi PAOK hangi ülkenin takımı, kadrosunda hangi oyuncular var?
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Şampiyonlar Ligi 2. ön elemesinde Beşiktaş, PAOK ile eşleşti. Bu eşleşmenin ardından spor severler PAOK hakkında bazı soruların cevabını merak ediyor. Peki PAOK hangi ülkenin takımı ve kadrosunda hangi oyuncular var? İşte detaylar

PAOK FC (Π.Α.Ο.Κ., tam adı: Πανθεσσαλονίκειος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών / Panthessalonikeios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton, anlamı: "Konstantinopolislilerin Pan-Selanik Spor Kulübü"), Yunanistan'ın Selanik kentinde kurulmuş bir futbol kulübüdür. Siyah-beyaz renklere sahip olan kulüp, maçlarını 29.800 kişilik Toumba Stadı'nda oynar. Takım şu anda Alpha Ethniki'de mücadele etmektedir.

2019 yılında Yunanistan ligini namağlup şampiyon olarak tamamlamıştır.

PAOK'UN GÜNCEL KADROSU

Kaleci: Alexandros Paschalakis, Simeon Papadopoulos, Zivko Zivkovic

Savunma: Alves Soares, Matos Cruz, Ingason, Varela, Enea Mihaj, Angel Crespo, Giannoulis, Michailidis

Orta saha: El Kaddouri, Jose Silveira, Pelkas,, Wernbloom, Vierinhia, Diego Biseswar, Schwab, Esiti, Josip Micic, Soares Gomes, Tsiggaras

Forvet: Swiderski, Dimitros Limnios, Chuba Akpom, Tzolis, Leonardo Lime, Miraslav Stoch

Kiralık gönderilenler

Robin Olsen (kiralandı Copenhagen)
Kristi Qose (kiralandı Panserraikos)
Ahilleas Punguras (kiralandı Veroia)
Nikos Vasaitis (kiralandı APE Lagada)
Vasilis Hacidimpas (kiralandı Pierikos)
imitris Yannulis (kiralandı Veroia)
Savas Tumanidis (kiralandı Kavala)

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