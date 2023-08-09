Beşiktaş'ın Neftçi Bakü kamp kadrosu açıklandı! Ante Rebic kadroda mı?

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UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın deplasmanda Azerbaycan'da Neftçi Bakü ile karşılaşacak Beşiktaş’ın kamp kadrosu belli oldu.

Sakatlıkları devam eden ve henüz hazır olmayan Tayyip Talha Sanuç, Cenk Tosun ve Rachid Ghezzal ile, kırmızı kart cezalısı Arthur Masuaku kafilede yer almadı.

Yeni transfer Ante Rebic kamp kadrosunda.

Beşiktaş’ın Neftçi Bakü maçı kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Francisco Montero, Onur Bulut, Omar Colley, Ante Rebic, Salih Uçan, Vincent Aboubakar, Daniel Amartey, Kerem Atakan Kesgin, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz, Valentin Rosier, Jackson Muleka, Oğuzhan Akgün, Jean Onana, Umut Meraş, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy, Emrecan Bulut.

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