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Beşiktaş'ın kaptanı Necip Uysal: 'Galatasaray derbisi çıkış maçımız olacak'

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Necip Uysal#Galatasaray
Beşiktaşın kaptanı Necip Uysal: Galatasaray derbisi çıkış maçımız olacak
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2023 07:00

Necip Uysal, “Galatasaray maçında galip gelip çıkışa geçeceğimizi umuyorum. Bu maçı kazanıp sezon başından bu yana yaşanan tüm olumsuzlukları silmek istiyoruz” dedi. Deneyimli futbolcu Lugano yenilgisi için “Böyle galibiyetler de aldık, yenilgiler de yaşadık. Bunlar olacak. Önemli olan ayağa kalkabilmek” diye konuştu.

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UEFA Konferans Ligi’ndeki şok Lugano yenilgisi sonrası alınan olağanüstü genel kurul kararı ve teknik direktör Şenol Güneş’in istifası ile sıkıntılı bir süreç geçiren, İstanbulspor karşısında alınan 2-0’lık galibiyetle milli maç arası öncesi az da olsa moral bulan Beşiktaş, Galatasaray derbisini çıkış maçı olarak görüyor. Takım kaptanı Necip Uysal, “Galatasaray maçında galip gelip çıkışa geçeceğimizi umuyorum. Bu maçı kazanıp sezon başından bu yana yaşanan tüm olumsuzlukları silmek istiyoruz” diye konuştu.

Milli ara öncesi İstanbulspor galibiyet önemli bir adım oldu

Necip Uysal Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ ile yaptığı görüşmede şunları söyledi:, “Lugano yenilgisi gerçekten büyük şok oldu. Elbette takım olarak bu sonucu almak istemezdik ancak bunlar futbolun gerçekleri. Geriden gelerek kazanmak da var kaybetmek de... Hepimiz tecrübeli profesyonel futbolcularız. Böyle galibiyetler de aldık, yenilgiler de yaşadık. Bunlar olacak. Önemli olan ayağa kalkabilmek. İstanbulspor maçı bu bağlamda önemli bir adım oldu. Takım olarak az da olsa moral kazandık.

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Minimum puan kaybıyla ligde ve Avrupa'da başarılı olmak istiyoruz

Daha önce takım arkadaşım olan Burak Yılmaz teknik direktör olarak güzel bir başlangıç yaptı. Şenol hocamızın kariyeri bilgisi sorgulanmaz ancak bir kan değişikliği olması gerektiğini dile getirerek ayrıldı. Hocamızın elbette bir bildiği vardır. Burak Yılmaz’ın bu takıma iyi geleceğine eminim. Biz de takım arkadaşlarımla birlikte hocamızın yüzünü kara çıkarmamaya çalışacağız. Elbette kalan maçlarda puan kayıpları yine olacak, bu kaçınılmaz ancak bunları minimuma indirip ligde ve Avrupa’da başarı bekliyoruz.”

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#Beşiktaş#Necip Uysal#Galatasaray

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