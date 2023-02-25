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Beşiktaş'ın kalesi emin ellerde!

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#Transfer#Beşiktaş#Mert Günok
Beşiktaşın kalesi emin ellerde
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2023 07:00

Devre arası forvet, ön libero, 10 numara, sağ bek ve stoper transferi yapan Beşiktaş’ta kaleye transferin gündeme dahi gelmediği ifade edilirken Güneş’in yönetime Mert ve Ersin’e güvendiği, genç kaleciler Utku ve Emre’in de göreve hazır olduğu raporunu sunduğu öğrenildi.

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Süper Lig’de 14. haftada oynanması gereken ancak Taksim’deki bombalı saldırı nedeniyle ertelenen maçta Antalyaspor ile yarın karşılaşacak olan Beşiktaş güçlenen kadrosuyla ligin geri kalanına umutlu bir başlangıç yapmak istiyor. Devre arasında forveti Vincent Aboubakar, ön libero bölgesini Amir Hadziahmetovic, 10 numarayı Alexandru Maxim, sağ beki Onur Bulut, savunmayı da Omar Colley ile takviye eden Kartal sadece solunu ve kalesini güçlendirmedi.

Planlamada kaleci transferi yok

Sol bekte Masuaku ve Umut Meraş’a güvenen, sol kanatta ise N’Koudou ayrılmadığı için transfer yapamayan Beşiktaş’ta devre arası yapılan planlamalarda kaleci transferinin gündeme bile gelmediği ortaya çıktı. Bunun en önemli nedeni ise teknik direktör Şenol Güneş’in sakatlığının ardından kaleye geçen tecrübeli eldiven Mert Günok’a da sezonun ilk haftalarında görev yapan genç file bekçisi Ersin Destanoğlu’na duyduğu güven.

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Mert'in performansı yükseliyor

Tecrübeli teknik adam, kaleyi devraldıktan sonra çıktığı 10 lig maçının 3’ünü gol yemeden kapatan ve sadece 9 kez topu ağlarından çıkaran 33 yaşındaki Mert Günok’un çalışmalarını istikrarlı bir şekilde sürdürdüğünü ifade etti. Güneş ayrıca Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran ve Emre Bilgin’in göreve hazır olduğunu altını çizerken “Kalemiz emin ellerde. Bu konuda hiçbir sıkıntımız yok” diyerek genç kalecilerine inandığını da belirtti.

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#Transfer#Beşiktaş#Mert Günok

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