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Beşiktaş'ın gözü Aleksandar Dragovic'te! Son karar Fernando Santos'ta

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#Transfer#Beşiktaş#Aleksandar Dragovic
Beşiktaşın gözü Aleksandar Dragovicte Son karar Fernando Santosta
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2024 07:00

Siyah beyazlı takım, savunmasının göbeğini Kızılyıldız’ın kaptanı ile takviye etmek istiyor. Kaptanlığını yaptığı Sırbibstan ekibi Kızılyıldız ile sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak olan 32 yaşındaki futbolcunun asıl mevkisi stoperin yanı sıra ön libero ve sağ bek olarak da oynayabilmesi siyah beyazlılar için transferi cazip kılıyor.

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Devre arası transfer dönemine hızlı bir giriş yapan ve art arda kadro dışı bırakılan Eric Bailly, Jean Onana ve Valentin Rosier ile yollarını ayıran Beşiktaş sağ beki Adana Demirspor’dan ayrılan Jonas Svensson ile takviye ederken stoper, ön libero ve forvet için arayışlarını sürdürüyor. Daniel Amartey ve Omar Colley de milli takımlarının formalarıyla Afrika Uluslar Kupası’nda mücadele ettiği için stoper bölgesinde sıkıntı yaşayan Kartal, Kızılyıldız forması giyen Aleksandar Dragovic ile temasta.

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KARARI SANTOS VERECEK

Kızılyıldız Kulübü ile sözleşmesi haziran sonunda bitecek olan 32 yaşındaki futbolcu stoperin yanı sıra ön libero ve sağ bek olarak da görev yapabiliyor. Avusturya Milli Takımı’nda da 100 kez forma giyen Dragovic bu sezon Kızılyıldız ile 25 karşılaşmada sahne alırken 1 gol attı, 2 de asist yaptı. Siyahlı beyazlı kulübün scout ekipleri tarafından yaklaşık 1 yıldır izlenen Kızılyıldız’ın kaptanı için Portekizli teknik direktör Fernando Santos karar verecek.

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#Transfer#Beşiktaş#Aleksandar Dragovic

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