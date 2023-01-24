Beşiktaş'ın golcüsü Vincent Aboubakar'dan 'Sergen Yalçın'ın sözlerine cevap: 'Evet, 30. maçta oynasam...'

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Beşiktaş'ın yeni transferi Vincent Aboubakar, basın menuplarının sorularını yanıtladı. Kamerunlu golcü, eski teknik direktör Sergen Yalçın'ın kendisiyle ilgili çok konuşulan sakatlık sözlerine de yanıt verdi.

Sergen Yalçın, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda Aboubakar'la ilgili ''Sivas'a maça gidiyoruz. Aboubakar sakattı. Takımdaki oyuncular Aboubakar'a baskı yaptı. ''Oyna oyna'' dediler. Aboubakar, baskılara dayanamadı ve ''Tamam ben oynayacağım kendimi riske atacağım'' dedi. Sivas'ta maç başladı Aboubakar, saha içinde pozisyonlara girmiyor. Karşılaşma 44. dakikaya geldi. Ayağını tuttu. Dedim ne oldu vuruldu mu? Gelirsin sakatlandım dersin, zaten bitmesine bir dakika var. İçeride konuşuruz ve devreye çıkmazsın. Kendi kendime dedim herhalde vuruldu bu, tribünden ateş ettiler bakın bir dedim. O sırada kameralar da beni çekiyor. Güleceğim ama gülemiyorum.'' şeklinde ifadeler kullanmıştı.

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ABOUBAKAR'DAN SERGEN YALÇIN CEVABI

"Sergen Yalçın ile ilgili bir sıkıntım yok, büyük saygı duyuyorum. O dönemde onunla sadece gelen daha iyi teklifler hakkında konuşmuştum." diyen Aboubakar sözlerini şöyle sürdürdü:



"Önceki dönemimde çok iyi başladık. Milli takımda bir sakatlık yaşadım, tedaviden sonra Sivasspor maçında 45. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldım. Evet, 30. maçta oynasam kontratım devam edecekti ama bununla bir bağlantısı yok."

İŞTE ABOUBAKAR'IN BASIN TOPLANTISINDAN ÖNE ÇIKANLAR;



Beşiktaş'a dönmek benim için mutluluk verici. Burası bir aile benim için. Eski mutlulukları yaşamak ve takıma katkı sağlamak için hazırım. Buradan kalbim geri dönmeye açık şekilde ayrılmıştım. Premier League'den ve başka yerlerden teklifler vardı ama burayı çok iyi bildiğim için Beşiktaş'ı tercih ettim.

"ŞAMPİYONLUĞA İNANIYORUM"

Beşiktaş'ta kupalar kazanmak ve bana gösterilen sevginin karşılığını vermek için elimden geleni yapacağım. Yine güzel anlar yaşayacağız. Bence çok iyi bir takımımız var. Her şeyin başı inanmak, kendimize inanmalıyız. Şu an yapmamız gereken şey, kalitemizi göstermek. Şampiyon olacağımıza inanıyorum.

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"FENERBAHÇE MENAJERİMLE KONUŞTU"



Fenerbahçe, menajerim ile konuştu. Ama ben Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir'e gitmek için buradan ayrılmam. Bu hainlik olur. Buraya karşı çok önemli şeyler hissediyorum. Bütün takımlara saygı duyuyorum ama Türkiye'de sadece Beşiktaş'ta oynarım.

"NE BİR KERE KONUŞTUK, NE NABIZ YOKLADIK"

Aboubakar'ın açıklamalarının ardından Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'nin sözleri akıllara geldi. Baki, oyuncuyla ilgili, "Aboubakar konusu bana göre olacak iş değil. Çünkü ne bir kere konuştuk, ne bir kere nabız yokladık, ne de bir kere menajerini aradık..." demişti.