Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar, Afrika'da yılın futbolcusu ödülünde son 10'a kaldı

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Beşiktaş’ta önce hastalık sonra sakatlık nedeniyle son 4 maçta forma giyemeyen Vincent Aboubakar, Afrika’da her sene düzenlenen yılın futbolcusu ödülünde son 10’a kalan oyuncular arasında yer aldı.
Siyah beyazlıların golcüsünün yanı sıra ilk 10’da yer alan futbolcular şunlar: Riyad Mahrez (Cezayir, Al Ahli), Muhammed Salah (Mısır, Liverpool), Achraf Hakimi (Fas, PSG), Sofyan Amrabat (Fas, M.United), Youssef En-Nesyri (Fas, Sevilla), Victor Osimhen (Nijerya, Napoli), Sadio Mane (Senegal, Al Nassr), Andre-Frank Zambo Anguissa (Kamerun, Napoli) ve Yassine Bounou (Fas, Al Hilal)