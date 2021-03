Beşiktaş'ın genç yıldızı Alperen Şengün: 'NBA'e bir an önce gitmek istiyorum'

Alperen Şengün, AA muhabirlerine yaptığı açıklamada, "Bazı kişiler benim için '1-2 yıl daha tecrübe kazansın' diyor, bir kısım da 'bir an önce gitsin, orada gelişsin' diyor. Aslında ben de bir an önce oraya gidip, orada gelişmek istiyorum. Oradaki fırsatlar Türkiye'ye göre daha iyi. Çalışma düzeni, maç programı daha iyi. Erkenden gidip orada gelişmek istiyorum." dedi.



Şu an Beşiktaş'ı düşündüğünü belirten 18 yaşındaki basketbolcu, "Şu an NBA'yi düşünmüyorum. Bu aklımı karıştırır, maçlarda olumsuz etkide bulunur. Sezon sonu bu konuya bakacağım. Ne olur bilmiyorum. Beşiktaş'ta da kalabilirim draftlara da katılabilirim. Sezon sonu karar vereceğim, şu an buraya odaklıyım." ifadelerini kullandı.



- "NBA'ye gitmeden önce Mehmet Okur'la yine çalışmak istiyorum"



Milli takımın eski oyuncusu NBA patentli Mehmet Okur'un FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İsveç ve Hırvatistan ile oynanan maçlarda kendilerine yardımcı olmasına değinen Alperen, şunları söyledi:



"Mehmet Okur ile çalışma fırsatı buldum, bu çok değerli. İki yıldır Mehmet ağabeyle konuşuyorum. Tanışmayı çok istiyordum. NBA'ye gitmeden, draftlara katılmadan önce onunla çalışmayı çok istiyordum. İstanbul'a gelmesi bana da sürpriz oldu. Konuştuk, çalıştık; özel antrenmanlar yaptık. Hala iletişim halindeyiz. Yaza girmeden yine çok çalışacağız. NBA'ye gitmeden önce Mehmet Okur'la yine çalışmak istiyorum. Çok büyük bir tecrübe, o tecrübeleri almak istiyorum."



Mehmet Okur'un milli takım için yaz aylarında yine geleceğini belirten Alperen, "Daha çok çalışacağız. Sezon erken biterse ve o da gelirse milli takımdan önce de olur. Onunla tekrar çalışmayı çok istiyorum." diye konuştu.



- "Genç kadro olarak iyi tepki verdik"



Sezona kötü başlamalarının ardından elde ettikleri galibiyetlerle 6. sıraya kadar yükselmeleriyle ilgili soruya yanıt veren Alperen, "Sezona iyi başlayamadık, istediğimiz gibi başlayamadık. Genç kadroyuz ve 6 yenilgiden sonra iyi tepki verdik. Sonra iyi bir ivme yakaladık. Şu an her şey istediğimiz gibi gidiyor. Hedefimiz ilk 4 içinde yer almak. Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz." yorumunu yaptı.



Genç oyuncular olarak başarı için inançlarının olduğunu kaydeden Alperen, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Play-off yapmak istiyorduk, şu an 6. sıradayız. Kendimizi burada görmüyorduk ama 'play-off yaparız, elimizden geleni yaparız, tecrübe kazanırız' diye düşünüyorduk. Takım gerçekten yaşına göre daha tecrübeyle oynadı, daha iyi tepki verdi. Üst üste 6 yenilgiden sonra herkesin kaldıracağı durum değil. Buraya kadar gelmeyi beklemezdik ama play-off'lara kalıp, gençliğimizin verdiği enerjiyle elimizden geleni yapacaktık."



Beşiktaş'ın büyük bir camia olduğunu anlatan Alperen, "Bu büyük camiaya o yenilgilerin yakışmadığının farkındaydık. Bir tepki vermemiz gerekiyordu. Herkes elinden geleni yapıyordu. Herkes bir tık daha üstünü yaptı. Takım olduk. İlk altı maç tam takım değildik, olamamıştık. Antrenör değişikliğiyle antrenmanlar da değişti. Bizi olumlu şekilde etkiledi." değerlendirmesinde bulundu.



Kendisinin de Beşiktaşlı olduğunu vurgulayan genç basketbolcu, "Buraya gelmeden önce 'Beşiktaş olacak' dediklerinde çok sevindim. Camianın büyüklüğünü herkes biliyor. Beşiktaş'a gelmek bizim için büyük fırsat oldu, herkesin eline geçmez. Biz bunu değerlendiriyoruz. Bizim için güzel gidiyor, burası güzel camia. Bu camiayı seviyoruz." ifadelerini kullandı.



- "Şu ana kadar Türkiye'de yapılmayan bir şeyi yaptık"



Genç kadro olarak üst üste aldıkları galibiyetler konusunda görüşlerini aktaran Alperen, "Şu ana kadar Türkiye'de yapılmayan bir şeyi yaptık. Bu sezon gençlere söz verildi. Bunu değerlendirdik ve mutluyu. Banvit'te zorlu şartlarda yetiştik. Aile olmayı öğrendik. Banvit'ten buraya aile olarak geldik. Aynı tepkiyi verdik, o kimyayı bozmadık." diye konuştu.



Sezon başında üst üste aldıkları 6 yenilgi sonrası üzerlerinde bir baskı hissettiklerini kaydeden Alperen, "Genciz. Kulüp bize güvendi. Toplantılar yapıldı. Herkes kendine güvendi, takımı benimsedi." ifadelerini kullandı.



- "Taraftarların eksikliğini çok hissettik"



Kovid-19'dan dolayı maçların seyircisiz oynanmasının kendilerini çok etkilediğini anlatan Alperen, "Taraftarlarımız olsaydı evimizde kaybettiğimiz maçları kaybetme ihtimali olmazdı. Taraftarların olması en büyük arzumuz. Beşiktaş için içerisi, dışarısı fark etmiyor. Taraftarlar, deplasmanda da aynı desteği veriyor. Taraftarların eksiliğini çok hissettik. Olsalardı daha iyi atmosfer olurdu. Daha güzel izlenim verirdik." diye konuştu.



Taraftarların önünde oynamayı çok istediğini anlatan Alperen, sözlerini şöyle sürdürdü:



"O yüzden NBA'ye gidip gitmeyeceğim konusundaki kararı sezon sonu vereceğim. Taraftarların bu sezon maçlarda olup olmayacağı henüz belli değil. Beşiktaş taraftarına karşı oynamak isterim. Takımın eski maçlarını da izliyordum. Onların önünde oynamak istiyorum."



Sezon başında Burak Bıyıktay'ın yerine başantrenörlüğe getirilen Ahmet Kandemir'in takıma etkisi konusunda görüşlerini aktaran Alperen, "Daha disiplinliyiz. Sıkı olmak çoğu oyuncunun hoşuna gitmez ama bu bizi olumlu etkiledi. Daha sıkı çalışmaya başladık, daha disiplinli olduk. Çoğu oyuncu disiplinden sıkılır ama biz daha çok çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Bu sezon performansıyla tüm basketbol kamuoyunun dikkatlerini üzerine çeken ve milli takıma kadar yükselen Alperen, bu seviyelere geleceği yönünde beklentisinin olup olmadığı yönündeki soruya şu cevabı verdi:



"Gerçekçi olursak buralara geleceğimi düşünmüyordum. Elimden geleni yapacağımı biliyordum. Sezon başında da ağabeylerimle konuşuyordum 'bu sezonu çok iyi geçirmek istiyorum' diyordum. Takımı benimsedim. Altyapıdan beri takımı benimsiyorsam istediğim verimi veriyorum. Geçen sene Banvit'te çok iyi değildim. Biraz daha tecrübesizdim. İstediğim oyunu veremiyordum. Şu an istediğim oyunu oynuyorum. Zevk alıyorum, elimden geleni yapıyorum."



- "Milli takım çocukluk hayalimdi"



Genç yaşında milli takım forması da giyen Alperen, "Milli takım forması giymek bir onur. Herkes için öyledir, çocukluk hayalimdi. Bandırmaya geçerken röportajda da A Milli Takım hayalimi söylemiştim. Milli takım formasını oynayabildiğim kadar terletmek istiyorum. Şu ana kadar güzel geçti. Her milli takım forması giydiğimde heyecanlanıyordum. İlk iki maç heyecanlandırdı. Milli takım harika bir duygu." diye konuştu.



Önlerinde olimpiyat elemeleri olduğunu hatırlatan Alperen, "Türkiye, elemeleri şu ana kadar geçemedi. Belki bir ilki yapıp olimpiyatlara katılırız. Çok iyi takımız. Shane Larkin geldi, Türk oyuncular ligde daha çok sorumluluk alıyor. Milli takımda da iyi oynuyorlar." ifadelerini kullandı.



Beşiktaş Icrypex Kaptanı Mehmet Yağmur'un da takıma çok iyi ağabeylik yaptığını belirten Alperen, "Mehmet ağabey aslında geç geldi. İlk maçtan bir gün önce geldi. Mehmet ağabeyden önce daha genç ve tecrübesizdik. Onun evlatları gibiyiz. Ağabeyimiz çok saygı duyuyoruz. Büyük bir tecrübe ve bize sahip çıkıyor. Dışarıda olsun, kulüpte olsun her konuda yardımcı oluyor. Bir sorun olduğunda o çözer. Kamplarda genelde oda ayarlar ve film izleriz. İlk altıya kadar çıkmamızda o büyük etken oldu. Takımı toparladı. Dağılmaya müsait bir yaştayız. Mehmet ağabeyi herkes seviyor. 33-34 yaşlarında ama hiç belli etmiyor. Bizim gibi yaşıyor." diyerek sözlerini tamamladı.