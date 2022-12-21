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Beşiktaş'ın genç yeteneği Demir Ege Tıknaz 2026’nın yıldız adayı! "Stil olarak Sergio Busquets’i andırıyor"

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#Beşiktaş#Demir Ege Tıknaz#Futbol
Beşiktaşın genç yeteneği Demir Ege Tıknaz 2026’nın yıldız adayı Stil olarak Sergio Busquets’i andırıyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2022 07:00

The Athletic’in belirlediği listede Beşiktaş’ın genç yeteneği de yer aldı. Ünlü medya kuruluşunun dünyanın farklı noktalarındaki gençleri takip ederek seçtiği futbolcular arasına bulunan 18 yaşındaki Demir Ege Tıknaz, Beşiktaş U19 Takımı’nda UEFA Gençlik Ligi’ndeki başarısıyla dikkatleri çekti.

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Beşiktaş Futbol Akademisi’nden yetişen Demir Ege Tıknaz, dünyaca ünlü spor medya kuruluşu The Athletic tarafından 2026 Dünya Kupası’nda yıldızlaşabilecek futbolcular arasında gösterildi.

“Futbol Yolculuğum” isimli proje kapsamında dünyanın farklı noktalarında performansı takip edilerek 2026 Dünya Kupası’nda yıldızlaşabilecek futbolcular arasında gösterilen Demir Ege için “İstanbul doğumlu yetenekli bir orta saha oyuncusu olan Demir Ege, düzenli olarak Beşiktaş’ın 19 yaş altı takımında ve Avrupa’nın en iyi kulüplerine geçiş kapısı olarak görülen UEFA Gençlik Ligi’nde forma giydi. Topa hakimiyeti ve pas yeteneği onu diğerlerinden ayırıyor” ifadeleri kullanıldı.

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U19 SÜPER LiGi’NDE 25 MAÇ OYNADI

Orta sahada görev yapan Demir Ege, bu sezon U19 Süper Lig’de 25 maça çıkıp 2 gol attı. The Athletic’in 7 kişilik listesindeki diğer futbolcular ve kulüpleri şunlar: Luphumlo Sifumba (Cape Twon), Alfie Devine (Tottenham), Kang Seong-jin (FC Seul), Adrian Segecic (Sydney), Bikas Yumnam (Punjab), Salvador Mariscal (Santos).

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BEŞiKTAŞ ALTYAPISINDAKi HOCALARI NE DEDi?

HALiM OKTA: Türkiye’de 19 yaş altı grubunda en çok beğendiğim ve nitelikleri olan oyuncular arasında yer alıyor. Kendisinden beklentimiz büyük. Stil olarak Sergio Busquets’i andıran mükemmel bir kabiliyet.

SERDAR TOPRAKTEPE: Çok yönlü bir oyuncu. ‘Koşan 6 numara’ şeklinde tanımlayabiliriz. Defansif müdahalelerde ve geriden oyun kurmada başarılı. Ofansta da çok etkili. Özellikle 3-5-2 sistemi için ideal bir oyuncu.

MEHMET EKŞi: Sadece Beşiktaş’ın değil A Milli Takım’ın değişmezi olacak. 1.90 boyunda, güçlü ve iki ayağını kullanma özelliğine sahip. Sakatlığını tamamen atlattı. Gelecek sezon A takıma yükselebilir.

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#Beşiktaş#Demir Ege Tıknaz#Futbol

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