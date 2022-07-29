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Beşiktaş'ın genç oyuncusu Emirhan İlkhan İtalya yolunda

#Beşiktaş#Emirhan İlkhan#Transfer
Beşiktaşın genç oyuncusu Emirhan İlkhan İtalya yolunda

Beşiktaş'ın 18 yaşındaki genç yıldız adayı Emirhan İlkhan'ı İtalyan ekibi Torino istiyor.

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TRT Spor'da yer alan habere göre, Beşiktaş'ın 17 Haziran'da yeni sözleşme imzaladığı Emirhan İlkhan'ın takımdan ayrılma ihtimali ortaya çıktı.

18 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde 4,5 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli olduğu belirtildi. Torino'nun, serbest kalma bedelini ödeyerek Emirhan İlkhan'ı transfer etmek istediği kaydedildi.

Transferde son kararı ise Emirhan İlkhan'ın vereceği ve 18 yaşındaki orta sahanın durumunun Kayserispor maçı öncesi netlik kazanacağı bildirildi.

Emirhan İlkhan, Beşiktaş'ta 12 maç oynadı. Genç orta saha, bu karşılaşmalarda 1 gol atma başarısı gösterdi.

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#Beşiktaş#Emirhan İlkhan#Transfer

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