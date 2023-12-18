Beşiktaş'ın genç futbolcusu Emrecan Terzi'ye eski hocaları Serdar Topraktepe ve Önder Karaveli'den övgüler: 'Brezilyalı bekler gibi!'

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Bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş, son hafta maçında Lugano ile prestij maçına çıkmış ve rakibini deplasmanda 2-0 yenmişti. Teknik direktör Rıza Çalımbay, Lugano maçında sol bek mevkiisindeU19 takımdan Emrecan Terzi’yi monte etti. Rıza Çalımbay’ın kendisine verdiği şansı iyi kullanan ve 90 dakika etkili bir performans sergileyen Terzi, güzel oyununu 1 golle süsledi. Beşiktaş U19 Teknik Direktörü Serdar Topraktepe ve Beşiktaş’ın eski teknik direktörü Önder Karaveli, genç futbolcunun başarılı performansıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Altınova Spor Kulübü Başkanı Çetin Albayrak ise, altyapılarında yetişen eski oyuncusuyla ilgili hatıralarını aktardı.

SERDAR TOPRAKTEPE: "TEK HEDEFİMİZ, BEŞİKTAŞ’A HİZMET ETMEKTİR"



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Beşiktaş U19 Takımı'nın teknik direktörü Serdar Topraktepe, Terzi ile ilgili "Emrecan Terzi, bize 13 yaşında geldi. 7 senedir altyapımızda oynuyor. Son 2,5 senedir U19 takımımızda oynuyor. Yaşları küçük olsa da oyuncuları geliştirmek için U19’a alıyoruz. Altyapımızdaki hocalarımızla beraber tek hedefimiz, elimizden geleni yapıp futbolcu yetiştirmek ve Beşiktaşımıza hizmet etmektir. Altyapımızda iyi ve güzel futbol oynayan, ileride kazanç sağlayacak oyuncularımızdan oluşan kadroyla Beşiktaş A Takımımıza hizmet etmek istiyoruz, felsefimiz bu şekilde. Buradan A Takım'a çıkarabileceğimiz bütün yetenekli oyuncuları küçük yaşta alıp A Takımımıza hizmet etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Yani altyapılarda maçı kazanmak ve skorlar önemli değil. Doğru futbol oynayıp, doğru bilgileri öğreterek A Takım'a hizmet etmektir." ifadelerini kullandı.

"EMRECAN TERZİ, SÜRATLİ VE ATAK YÖNÜ DE OLAN BİR SOL BEKTİR"





Emrecan Terzi'nin özelliklerine dair konuşan Topraktepe, "Emrecan, süratli ve çabuk bir futbolcudur. Aynı zamanda atak yönü de olan bir sol bektir. Tabii ki her futbolcunun olduğu gibi onun da eksikleri var, tecrübe eksikliği gibi. A Takım'daki ağabeyleri ve hocaları vasıtasıyla eksiklerini tamamlayıp daha iyi yerlere geleceğine inanıyoruz. Altyapıdaki hocalarımızla koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Mesela Emrecan Terzi, ön tarafta oynuyordu. Onu sol beke çekince, sol bek de oynamaya başladı. Ondan sonra bu şekilde gelişti. Oyuncularımız, A Takım'a çıktıktan sonra orada eksiklerini tamamlaması lazım. Beşiktaş ve Süper Lig çok büyük bir yer. Bu büyük yerlerde oynaması için altyapıdan çıktıktan sonra oradaki adaptasyonu, oyuncularla arasındaki ilişkiyi yavaş yavaş kuracak. Oradaki ağabeylerinden de öğreneceği şeyler var. Beşiktaş’ta, ben de ilk 19 yaşında oynadım. O zamanlar büyüklerimiz bize destek verdi. Oradaki büyüklerimizin destekleriyle bir yerlere geldik. Ağabeylerinin destekleriyle daha iyi yerlere geleceklerdir." dedi.

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"BEŞİKTAŞ'A DAHA ÇOK HİZMET EDECEKTİR"

Genç oyuncuların A Takım ile antrenman yapmasının önemine değinen Serdar Topraktepe, sözlerine şu şekilde devam etti:

"U19 takımımız, Nevzat Demir Tesisleri’nde çalışıyor. Rıza Hoca ve A Takıml'a sürekli iletişim halindeyiz. A Takım'la idman saatlerimiz de hemen hemen aynı. U19 takımımızdaki oyuncular, sık sık A Takım'ın idmanlarına gidiyor. A Takım'a hep oyuncu veriyoruz. Oyuncularımız, A Takım ile ne kadar çok antrenmana çıkıyorlarsa o kadar özgüvenleri geliyor. Rıza Hocamın, A Takım'da eksikleri olduğu zaman bizimle temasa geçiyorlar. Altyapımızdaki profesyonel oyuncularımızla oraya destek veriyoruz. Hem Beşiktaş camiası hem de Emrecan için hayırlı olsun. Altyapı olarak A Takımımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Oraya oyuncu verdiğimizde çok gururlanıyoruz. Beşiktaş altyapısında oynayan çocuklarımızın hayali, bir gün A Takım'da forma giymektir. A Takım'da forma giymek, çok özel bir duygudur. Emrecan Terzi, maçtan önce beni aradı ve ‘oynuyorum hocam’ dedi. Maçtan sonra Emrecan’la konuştuğumuzda çok heyecanlıydı. Heyecan tabii ki olacaktır. Çünkü Beşiktaş forması ve Beşiktaş A Takım'ı çok değerlidir. Emrecan Terzi, potansiyelli bir oyuncu. Beşiktaş A Takımı'nda oynamak kolay değil. O süreci iyi değerlendirmesi ve bu süreçte çok çalışması lazım. Böyle çalışmaya devam ederse Beşiktaş A Takımı’na daha çok hizmet edecek. U19 takımımızın, A Takım'la aynı tesiste iç içe olması çok önemli. A Takımımıza ne kadar yakın olursak ve oyuncularımız kendilerini oraya ne kadar yakın hissederlerse onlar için daha iyi çalışma, heyecan ve daha çok istek oluyor."

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ÖNDER KARAVELİ: "EMRECAN, BREZİLYALILARA BENZİYOR"





Beşiktaş'ta kısa bir dönem teknik direktörlük yapmış olan Önder Karaveli, genç ismi Brezilyalı bek oyuncularına benzeterek, "Emrecan’la, Beşiktaş U19 Takımı’nda görev yaptığım dönem çalışmıştık. Emrecan Terzi, potansiyeline inandığım ve gelişim hızına saygı duyduğum bir oyuncudur. Emrecan, Brezilyalı beklere benzeyen oyunculuk özelliklerini barındırıyor. Kuvvet kazandıkça savunma gücü artacaktır. Zeki, eğlenceli ve coşkulu bir futbolcudur. Bir şeyler öğrenebileceği kalitede bir oyuncuyla rekabete girmek onu rotasyonda hazır tutar. İyi sporcudur ve iyi futbolcu olmaya adaydır. Yolu ve bahtı açık olsun." dedi.

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ÇETİN ALBAYRAK: “KÜÇÜK YAŞLARDA BÜYÜK BİR ADAM GİBİ FUTBOL OYNUYORDU”





Emrecan Terzi'nin futbola başladığı kulüp olan Altınova Spor Kulübü'nün başkanı Çetin Albayrak ise "Emrecan Terzi, ilk olarak Altınova Futbol Okulumuzda oynamaya başladı. Daha sonra lisansı çıkartıldı ve liglerde oynamaya başladı. Emrecan’ın oynadığı 2004 grubu çok iyiydi. Ligde oynarken Beşiktaş takip etti ve direk istediler. Rahmetli abim Doğan Albayrak döneminde sembolik olarak bir eşofman karşılığında Beşiktaş’a transfer oldu. Şu an Fenerbahçe’de görev yapan Caner Kaya (Fenerbahçe Futbol Akademisi U12 Sorumlusu) görüşmeleri yapmıştı. Emrecan, çok istekli bir sol ayaktı. Sahada sanki büyük bir adam gibi futbol oynuyordu. O zamanlardan futbolcu olacağının sinyalini zaten veriyordu. O yaştaki çocuklar genelde futbolun üzerine fazla düşmez, sadece keyif almaya bakarlar. Emrecan sanki, ‘Ben bu işi yapacağım’ der gibi bir hırsla futbol oynardı. Türk futbolunda potansiyel olarak Emrecan gibi futbolcular çok var, yeter ki görsünler ve takip etsinler. Emrecan’ın gol atması bizim için özel bir duygu. Emrecan’ın annesi ve babası, çocuklarını sürekli takip ettiler. O yaşlarda bile çok ciddiydi ve büyük adamlardaki gibi ciddiyet vardı. Beşiktaş ve Türk futbolu için hayırlı olsun." şeklinde konuştu.