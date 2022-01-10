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Beşiktaş'ın eski yıldızı Shinji Kagawa Belçika'ya transfer oldu

#Beşiktaş#Kagawa#Transfer
Beşiktaşın eski yıldızı Shinji Kagawa Belçikaya transfer oldu

Belçika temsilcisi Sint-Truiden, son olarak PAOK forması giyen Shinji Kagawa'yı renklerine bağladığını açıkladı.

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Bir dönem Beşiktaş forması giyen Japon futbolcu Shinji Kagawa, kariyerini Belçika'da sürdürme kararı aldı.

Kariyerinin son döneminde sakatlıklar sebebiyle istikrar sağlayamayan Kagawa, Belçika ekibi Sint-Truiden ile anlaşma sağladı.

Belçika ekibi transferi sosyal medya kanallarından da resmi olarak duyurdu.

Beşiktaş serüveni nasıl geçti?

Beşiktaş kariyerine, 3 Şubat 2019 tarihinde, Antalyaspor karşısında çıkan Kagawa, oyuna sonradan girmesine rağmen 2 gol atmayı başardı. Attığı iki golün, oyuna girdikten sonra iki dakika içinde gelmesi, Türk ve dünya basınında geniş yer buldu. KagaBeşiktaş kariyerine, 3 Şubat 2019 tarihinde, Antalyaspor karşısında çıkan Kagawa, oyuna sonradan girmesine rağmen 2 gol atmayı başardı. Attığı iki golün, oyuna girdikten sonra iki dakika içinde gelmesi, Türk ve dünya basınında geniş yer buldu. Kagawa, Beşiktaş forması ile çıktığı 14 maçta 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi.wa, Beşiktaş forması ile çıktığı 14 maçta 4 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Kagawa#Transfer

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