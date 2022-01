Beşiktaş'ın eski yıldızı Shinji Kagawa Belçika'ya transfer oldu

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Japon futbolcu Shinji Kagawa, kariyerini Belçika'da sürdürme kararı aldı.

Kariyerinin son döneminde sakatlıklar sebebiyle istikrar sağlayamayan Kagawa, Belçika ekibi Sint-Truiden ile anlaşma sağladı.

Belçika ekibi transferi sosyal medya kanallarından da resmi olarak duyurdu.





“Hello STVV-supporters, ik ben Shinji Kagawa en ik kijk ernaar uit om voor jullie te spelen”



