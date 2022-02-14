Beşiktaş'ın eski yıldızı Ricardo Quaresma'dan çok konuşulan hareket! Portekiz'de gündem oldu

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Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ricardo Quaresma, dün gece Portekiz Premier Ligi'nde Belenenses - Vitoria Guimaraes maçında çok konuşulan bir harekete imza attı.

Maçın son anlarına 1-0 geride giren Vitoria Guimaraes'in formasını giyen Quaresma, 90+2'de sakatlanan rakip oyuncu Afonso Sousa'yı kucağına alıp kenara çıkarmaya çalıştı.

Rakibinin zaman geçirmeye çalıştığı kanaatine varan Quaresma, Afonso Sousa'yı kucağına alığ kenara doğru taşımaya çalışınca ortalık karıştı. İki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşanırken araya hakem girdi.

Pozisyon sonrası Quaresma ve Sousa sarı kart gördü. Kenara gelen Sousa, yerini Lica'ya bıraktı.

Quaresma'nın bu hareketi Portekiz basınında da geniş yer buldu. Mücadele, Belenenses'in 1-0'lık galibiyetiyle bitti. 30 puanla 6. sırada bulunan Vitoria Guimaraes, son sıradaki Belenensea'e mağlup oldu.

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😅 Ricardo Quaresma, sakatlanan rakip takım oyuncusunun saha dışına taşınmasına yardımcı oluyorpic.twitter.com/t6av6YmUC5 — Spor Arena (@sporarena) February 14, 2022

18 BİN KİŞİNİN ÖNÜNDE İMZA ATTI

Beşiktaş'a 2010 yılı Haziran ayında gelen Ricardo Quaresma'nın transferi adeta olay olmuştu. Ricardo Quaresma, 18 bin Beşiktaşlı taraftarın önünde imza atmış ve şov yapmıştı. Quaresma ilk açıklamalarını, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Çok büyük bir takıma ve taraftara geldiğimin farkındayım. Buraya gelmem, belki de hayatımın en büyük anı oldu. Birçok büyük kulüpten teklifler vardı. Buraya gelmemdeki en büyük etken taraftar ve takımın geçmişidir” şeklinde yapmıştı.



BEŞİKTAŞ'TAN AYRILMA SÜRECİ

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Kasımpaşa'nın yolunu tutan Portekizli yıldız, ayrılık süreciyle ilgili "Beşiktaş başkanı beni istemediği için ayrıldım. Beşiktaş'ta çalışanlara ve bana destek olan taraftarlara çok teşekkür ediyorum. Fikret Orman, benim için artık olmayan birisi. Beşiktaş ise her zaman kalbimde olacak. Beşiktaş başkanı için daha fazla konuşmaya gerek yok. Umarım siz de artık onunla ilgili soru sormazsınız. Artık Kasımpaşa'dayım ve burada bulunduğum için çok mutluyum"" ifadelerini kullanmıştı.

Q7, daha sonra Vitoria Guimares takımıyla sözleşme imzaladı. İki sezondur bu takımın formasını giyen Portekizli futbolcu, burada çıktığı 51 maçta 5 gol, 6 asist istatistikleriyle mücadele ediyor.

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ARŞİV - RİCARDO QUARESMA'DAN MUHTEŞEM GOLLER