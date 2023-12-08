Beşiktaş'ın eski yıldızı Quaresma'dan Talisca ve Ronaldo için transfer açıklaması

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2010-2013 ve 2015-2019 yılları arasında Beşiktaş forması giyen ve taraftarların sevgilisi olan Ricardo Quaresma, Fenerbahçe derbisini izlemek için ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi.

Son olarak Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes forması giyen Portekizli yıldız, beIN SPORTS'a açıklamalar yaptı.

"ÇOCUKLARIMA HER ŞEY BURADA BAŞLADI DEDİM"

İstanbul'a gelip stadyuma yakın olmak çok iyi hissettiriyor. Stadyumu görünce 'Her şey burada başladı' dedim çocuklarıma. Beşiktaş daima kalbimde ve hayatımda olacak. Türkiye de benim için çok özel ve çok önemli bir yer.

"FUTBOLU BEŞİKTAŞ'TA BIRAKMAK İSTERİM! TEKLİF GELİRSE..."

Kariyerimi Beşiktaş'ta bitirmek benim için çok güzel olurdu. Şu anda sadece 10 dakika değil daha da fazla oynayabilecek durumdayım. Bunun kararını elbette yöneticilerimiz verir. Teklif gelirse hiç düşünmeden, 'evet' derdim. Hayallerimden birisi futbola Beşiktaş'a veda etmek. Mükemmel Beşiktaş taraftarının önünde bunu yapmak harika olurdu.

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"DERBİ ÇOK ÖZEL OLACAK"

"Beşiktaş ile güzel anılar yaşadık, tarih yazdık. Beşiktaş için oynamayı seviyordum. Derbide Beşiktaş kazansın, şampiyon olsun, hak ettiği yerlerde olsun istiyorum. Beşiktaş'ı çok özledim. Derbi çok özel olacak"

TALISCA VE RONALDO SÖZLERİ

Taliscave Ronaldo ile konuşmakta sıkıntı yok. Benim için onlara ulaşmak kolay. Talisca Beşiktaş'a geri dönmek istiyor mu, bu önemli. Açık kapı varsa oturup konuşmak çok önemli. Beşiktaş, herhangi bir konuda ihtiyaç duyarsa ben her zaman yardıma hazırım.