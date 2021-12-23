Beşiktaş'ın eski yıldızı Marcelo, Rizespor'a mı?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
TLde yüzde 42lik yükseliş Dolar 11 TLnin altında...TL'de yüzde 42'lik yükseliş! Dolar 11 TL'nin altında...#Dolar
Omicron krizi ve yeni tartışma: Aşısız futbolcu transfer edilir miOmicron krizi ve yeni tartışma: Aşısız futbolcu transfer edilir mi?#Koronavirüs
Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyorOmicron varyantı ile semptomlar değişiyor... 'Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor'#Koronavirüs
Belediye Başkanlarına çağrı… Erdoğan: Sahipsiz hayvanlar için önlem alınBelediye Başkanlarına çağrı… Erdoğan: Sahipsiz hayvanlar için önlem alın#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Merkez Bankası açıkladı İşte Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatın detaylarıMerkez Bankası açıkladı! İşte Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat'ın detayları#Merkez Bankası
Her şey tersine döndü Fiyatları indirin çağrısı: Yüzde 35-40 düşerHer şey tersine döndü! Fiyatları indirin çağrısı: Yüzde 35-40 düşer#Döviz
Merkez Bankası 23 Aralık kur seviyesini açıkladıMerkez Bankası 23 Aralık kur seviyesini açıkladı#Merkez Bankası
Bakan Karaismailoğlundan köprü ve otoyol geçiş ücretleriyle ilgili açıklamaBakan Karaismailoğlu'ndan köprü ve otoyol geçiş ücretleriyle ilgili açıklama#Otoyol
Aksarayda okulda skandal görüntü Harekete geçildi... İlk vukuatı değilmişAksaray'da okulda skandal görüntü! Harekete geçildi... İlk vukuatı değilmiş#Öğretmen
Ünlü isme kâbusu yaşattılar... Dünya günlerdir onu konuşuyorÜnlü isme kâbusu yaşattılar... Dünya günlerdir onu konuşuyor!#Koronavirüs
Çok tehlikeli buluyorum deyip uyardı... Daha önce görülmemiş çöküşe sebep olacak'Çok tehlikeli buluyorum' deyip uyardı... Daha önce görülmemiş çöküşe sebep olacak #Donald Trump
Eski eşine kıyamadı: Arkadaş grubu gibi geziyorlarEski eşine 'kıyamadı': Arkadaş grubu gibi geziyorlar #Kim Kardashian
Ünlü oyuncuya şok ve büyük acı: Anne ve babası evlerinde ölü bulunduÜnlü oyuncuya şok ve büyük acı: Anne ve babası evlerinde ölü bulundu#Alicia Witt
Evlenmek için Danimarkadan geldi, hayatının şokunu yaşadıEvlenmek için Danimarka'dan geldi, hayatının şokunu yaşadı#Dolandırıcılık
Öğrencilerimle birlikte oldum ve bu çok yanlıştıÖğrencilerimle birlikte oldum ve bu çok yanlıştı #James Franco
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Beşiktaş'ın eski yıldızı Marcelo, Rizespor'a mı?

#Çaykur Rizespor#Transfer Haberleri#Anadolu Kulüpleri
Beşiktaşın eski yıldızı Marcelo, Rizespora mı

Spor Toto Süper Lig'de alt sıralarda kurtulma yarışı veren Çaykur Rizespor'da transfer çalışmaları başladı. Karadeniz ekibi, devre arası transfer döneminde Trabzonspor'dan Yunus Mallı, Fode Koita ve Anders Trondsen ile daha önce Türkiye'de forma giyen Marcelo Guedes'i kadrosuna katmak istiyor.

Haberin Devamı

Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alıp, sahadan sadece 1 kere mağlup ayrılan Çaykur Rizespor, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek istiyor. Mavi-yeşilli ekip, stoper, sol bek, orta saha ve forvete takviye yapmak istiyor. Bu hedefler doğrultusunda çalışmalarına başlayan mavi-yeşilli yöneticiler gündemine Yunus Mallı, Fode Koita ve Anders Trondsen ve Marcelo Guedes'i aldı. 

Çaykur Rizespor, Trabzonspor'dan 3 ismi kadrosuna katmak istiyor ancak bu transferlerin gerçekleşmesi için bordo-mavili ekibin takviyeleri beklenecek. Trabzonspor'un sol bek ve forvet transferlerini gerçekleştirmesi halinde Trondsen ve Koita'nın ayrılmasına izin verebileceği öğrenildi. Bu sezon bordo-mavili forma ile sadece 3 maçta görev yapabilen ve ilk 11'de hiç görev almayan Yunus Mallı ile Rizespor'un yanı sıra Giresunspor'un da ilgilendiği gelen bilgiler arasında.

Haberin Devamı

SAVUNMAYA MARCELO HAMLESİ

Mavi-yeşilli ekibin kadrosuna katmak istediği bir diğer isim ise daha önce Türkiye'de Beşiktaş formasıyla 2 şampiyonluk yaşayan Marcelo Guedes. Brezilyalı stoper, Beşiktaş'ta gösterdiği başarılı performansın ardından Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'a transfer olmuştu.

Burada da başarılı bir grafik çizen Brezilyalı stoper, bu sezon başında henüz 2'nci haftada uygunsuz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı. Marcelo'nun Fransız kulübüyle 2023 Mayıs ayına kadar sözleşme bulunuyor ancak Lyon'un Brezilyalı savunmacıya takımdan ayrılması konusunda kolaylık sağlayacağı biliniyor. Rizespor da daha önce Türkiye'de başarılı olan Marcelo'yu devre arası transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çaykur Rizespor#Transfer Haberleri#Anadolu Kulüpleri

BAKMADAN GEÇME!

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz
Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor

Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... 'Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor'

#Koronavirüs
Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak

Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak?

#RUSYA

BAKMADAN GEÇME!

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz
Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor

Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... 'Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor'

#Koronavirüs
Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak

Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak?

#RUSYA