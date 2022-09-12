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Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius, Newcastle United'da! Sözleşme detayı...

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#Transfer#Loris Karius#Newcastle United
Beşiktaşın eski kalecisi Loris Karius, Newcastle Unitedda Sözleşme detayı...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2022 20:10

Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius, Liverpool'dan ayrılmasının ardından Premier Lig'de kaldı. Newcastle United, serbest statüdeki Alman kaleciyle şaşırtan bir sözleşmeye imza attı.

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Beşiktaş'ın formasını 2018-2020 yılları arasında giyen Alman kaleci Loris Karius, Premier Lig'de kaldı. Liverpool ile sözleşmesi sona eren ve kulüpsüz kalan Karius, Newcastle United'a imza attı.

Kulüpten yapılan açıklamada 29 yaşındaki Karius ile yarım sezonluk sözleşme imzalandığı, performansına göre sözleşmenin sezon sonuna kadar uzatılması opsiyonu bulunduğu ifade edildi.

Loris Karius Beşiktaş'ın kalesini 67 maçta korumuş ve 95 gol yemişti. Alman kaleci 14 maçta da kalesini gole kapatmıştı.

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#Transfer#Loris Karius#Newcastle United

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