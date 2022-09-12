Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius, Newcastle United'da! Sözleşme detayı...

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Beşiktaş'ın formasını 2018-2020 yılları arasında giyen Alman kaleci Loris Karius, Premier Lig'de kaldı. Liverpool ile sözleşmesi sona eren ve kulüpsüz kalan Karius, Newcastle United'a imza attı.

Kulüpten yapılan açıklamada 29 yaşındaki Karius ile yarım sezonluk sözleşme imzalandığı, performansına göre sözleşmenin sezon sonuna kadar uzatılması opsiyonu bulunduğu ifade edildi.

Loris Karius Beşiktaş'ın kalesini 67 maçta korumuş ve 95 gol yemişti. Alman kaleci 14 maçta da kalesini gole kapatmıştı.