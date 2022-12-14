Beşiktaş'ın eski futbolcusu Rıdvan Şimşek, kulüp satın aldı

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Futbol kariyerine Karşıyaka’da başlayan Rıdvan Şimşek, 2009-2010 sezonunda 1 milyon 250 bin TL karşılığında Beşiktaş’a transfer olmuştu. Daha sonra kariyerine Süper Lig ve 1. Lig takımlarında devam eden Şimşek, futbolun içinde kalmayı sürdürdü ve İzmir’de Işıkkent Spor Kulübü’nü satın aldı. Başarılı sporcu, kulübünün öncelik verdiği hedefleri hakkında şunları söyledi:



“Türk futboluna hizmet etmek istiyoruz. Tecrübelerimizi genç oyunculara aktarıp onları yetiştirmek istiyoruz. İlk olarak kulübü biraz daha büyütüp altyapı kurmak istiyoruz. İzmir’de ve oturduğum bölgede çok önemli oyuncular var, onların göz önüne gelmesi için bir şeyler yapmak istiyorum.”