Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Rıdvan Şimşek, kulüp satın aldı

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Rıdvan Yılmaz#Işıkkent Spor Kulübü
Beşiktaşın eski futbolcusu Rıdvan Şimşek, kulüp satın aldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2022 13:41

Bir dönem Beşiktaş'ta da top koşturan Rıdvan Şimşek, Işıkkent Spor Kulübü’nü satın aldı.

Haberin Devamı

Futbol kariyerine Karşıyaka’da başlayan Rıdvan Şimşek, 2009-2010 sezonunda 1 milyon 250 bin TL karşılığında Beşiktaş’a transfer olmuştu. Daha sonra kariyerine Süper Lig ve 1. Lig takımlarında devam eden Şimşek, futbolun içinde kalmayı sürdürdü ve İzmir’de Işıkkent Spor Kulübü’nü satın aldı. Başarılı sporcu, kulübünün öncelik verdiği hedefleri hakkında şunları söyledi:

“Türk futboluna hizmet etmek istiyoruz. Tecrübelerimizi genç oyunculara aktarıp onları yetiştirmek istiyoruz. İlk olarak kulübü biraz daha büyütüp altyapı kurmak istiyoruz. İzmir’de ve oturduğum bölgede çok önemli oyuncular var, onların göz önüne gelmesi için bir şeyler yapmak istiyorum.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Rıdvan Yılmaz#Işıkkent Spor Kulübü

BAKMADAN GEÇME!

‘Küçük prens’ Mbappé, Fransanın futbol fabrikasında yıldız olmak için nasıl yetiştirildi

‘Küçük prens’ Mbappé, Fransa'nın 'futbol fabrikası'nda yıldız olmak için nasıl yetiştirildi?

#2022 Dünya Kupası
Alzheimer tedavisinde önemli adım: Hastalık için sonun başlangıcı mı

Alzheimer tedavisinde önemli adım: Hastalık için sonun başlangıcı mı?

#Sağlık
Dünya Kupasında Brezilyayı eleyip yarı finale çıkan Hırvatistanın sırrı ne Slaven Bilic anlattı...

Dünya Kupası'nda Brezilya'yı eleyip yarı finale çıkan Hırvatistan'ın sırrı ne? Slaven Bilic anlattı...

#Hırvatistan

BAKMADAN GEÇME!

‘Küçük prens’ Mbappé, Fransanın futbol fabrikasında yıldız olmak için nasıl yetiştirildi

‘Küçük prens’ Mbappé, Fransa'nın 'futbol fabrikası'nda yıldız olmak için nasıl yetiştirildi?

#2022 Dünya Kupası
Alzheimer tedavisinde önemli adım: Hastalık için sonun başlangıcı mı

Alzheimer tedavisinde önemli adım: Hastalık için sonun başlangıcı mı?

#Sağlık
Dünya Kupasında Brezilyayı eleyip yarı finale çıkan Hırvatistanın sırrı ne Slaven Bilic anlattı...

Dünya Kupası'nda Brezilya'yı eleyip yarı finale çıkan Hırvatistan'ın sırrı ne? Slaven Bilic anlattı...

#Hırvatistan