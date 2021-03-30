Beşiktaş'ın eski futbolcusu Marcelo Guedes, Lyon ile sözleşme uzattı
Ligue 1 takımlarından Lyon, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Marcelo Guedes'in sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzattı.
Marcelo Guedes, Lyon'da kaldı! Geçtiğimiz transfer döneminde takımdan ayrılması gündeme gelen Brezilyalı stoper, Lyon ile sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.
33 yaşındaki futbolcu, 4 yıldır Lyon forması giyiyor. Brezilyalı stoper, 2017 yılında 7 milyon euro karşılığında Beşiktaş'tan Lyon'a transfer olmuştu.
2016-2017 yılları arasında Beşiktaş'ta forma giyen Marcelo, bu sezon Lyon ile 27 lig maçına çıkarken 2 de gol kaydetmişti.