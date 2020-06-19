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GeriFutbol Son Dakika Beşiktaş'ın Denizli kamp kadrosu açıklandı! Vida, Boateng ve Dorukhan yok...
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Haber Giriş: 19.06.2020 - 14:10,Son Güncelleme:

Son Dakika Beşiktaş'ın Denizli kamp kadrosu açıklandı! Vida, Boateng ve Dorukhan yok...

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Son Dakika Beşiktaş'ın Denizli kamp kadrosu açıklandı! Vida, Boateng ve Dorukhan yok...
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Beşiktaş, Denizlispor hazırlıklarını tamamladı ve kamp kadrosu açıklandı. Sakatlıkları bulunan Vida ve Dorukhan'ın dışında Boateng de kafilede yer almadı.

Geçtiğimiz hafta Antalyaspor'a kaybedip koronavirüs salgını arası dönüşünde taraftarlarını üzen Beşiktaş, yarın oynayacağı Denizlispor maçıyla yara sarmaya çalışacak.

Teknik Direktör Sergen Yalçın, Denizli'ye gidecek olan kafileyi de açıkladı.

Sakatlıkları bulunan Vida ve Dorukhan dışında Boateng de kafilede yer almadı.

İşte kamp kadrosu...

Son Dakika Beşiktaşın Denizli kamp kadrosu açıklandı Vida, Boateng ve Dorukhan yok...

 

Son Dakika Beşiktaşın Denizli kamp kadrosu açıklandı Vida, Boateng ve Dorukhan yok...

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