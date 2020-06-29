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Haber Giriş: 29.06.2020 - 11:56,Son Güncelleme:

Beşiktaş'ın Claudio Bravo teklifi belli oldu! Transferde sıcak gelişme...

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Beşiktaş'ın Claudio Bravo teklifi belli oldu! Transferde sıcak gelişme...
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Yeni sezon öncesi kaleyi Claudio Bravo'ya teslim etmek isteyen Beşiktaş'ın Şilili kaleciye yaptığı teklif belli oldu.

Spor Arena Dış Haber | Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Claudio Bravo, adım adım Beşiktaş'a doğru geliyor... El Mercurio sitesinin haberine göre Beşiktaş ve Bravo, transferde anlaşma noktasına geldi.

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Gazetenin haberinde ''Avrupa'dan birçok teklif alıyor. Kariyerini Avrupa'da sürdürmek istiyor. Türkiye en yakın opsiyon gibi duruyor.'' sözleri kullanıldı.

1+1 YILLIK SÖZLEŞME, YILLIK 1.6 MİLYON EURO

Beşiktaş'ın 37 yaşındaki kaleciye yıllık 1.6 milyon euro teklif ettiği ve sözleşmede 1 yıl daha opsiyon olacağı belirtildi.

Bravo ile Beşiktaş'ın yanı sıra Galatasaray'ın da adı geçiyordu. Şilili kaleci ile Celtic ve New York City'nin de ilgilendiği kaydediliyor.

Beşiktaşın Claudio Bravo teklifi belli oldu Transferde sıcak gelişme...

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