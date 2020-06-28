Liverpool şampiyon oldu ama Loris Karius...

Liverpool'un eski futbolcusu Mark Lawrenson, Premier Lig'de 30 yıl sonra gelen şampiyonluk hakkında konuştu.

Jürgen Klopp hakkında övgü dolu sözler kullanan Lawrenson, ''Klopp, aldığı her oyuncuyu daha iyi bir noktaya getirdi. Karius hariç. Eğer oyuncularınız iyiyse, iyi çalışın. Eğer oyuncularınız çok iyi iyiyse daha çok çalışın. Klopp'un yeteneği bu. Karius'u bir istisna olarak görmek lazım. Onun dışında her oyuncuyu geliştirdi.'' diye konuştu.

''AVRUPA'NIN EN İYİ TAKIMINDAYIM''

Beşiktaş'la olan kiralık sözleşmesini feshederek kulübü Liverpool'a dönen Karius, geçtiğimiz günlerde ''Avrupa'nın en iyi takımındayım, neden 2. kaleci olmayı sorun edeyim ki?'' sözlerini kullanmıştı.

Liverpool, özellikle Karius'un 2018 Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'e karşı yediği gollerin ardından gözden çıkartmış ve yerine Alisson'u transfer etmişti.

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