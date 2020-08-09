Beşiktaş'ın 'Bırakmam Seni' gecesi

Beşiktaş'ın 'Bırakmam Seni' kampanyasına destek için Kanal D'de özel bir yayın yapılıyor.

Beşiktaş taraftarı sanatçı Yılmaz Erdoğan’ın sunduğu ‘Ödül Senin’ isimli program, saat 22.00'de başladı.

Vodafone Park Stadı’ndan gerçeklen canlı yayında tribünlerde Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile birlikte Beşiktaş Yönetim Kurulu üyeleri, Teknik Direktör Sergen Yalçın, Beşiktaşlı eski sporcular, Beşiktaş bünyesindeki tüm branşlara ait sporcu ve antrenörler yer alıyor.

Başkan Ahmet Nur Çebi, kampanya için "Bütün sporseverlere güzel bir yayın diliyorum. Bu gece bizim içi farklı ve önemli. Bu taşın altına elimizi hepimiz beraber koymalıyız. bütün Beşiktaşlılardan ellerinden geldiğince bize destek olmalarını istiyorum. 300 bine yakın SMS aldık. Sayın Rahmi Koç'un kampanyamıza 10 milyon Lira destek vererek programımıza başlayacağımızı söylemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Gecede “Bırakmam Seni” kampanya filminde yer alan Beşiktaş’ın ilk 11 sporcusunun isimlerinin basılı olduğu “Kampanya Hatıra Tişörtü”nün satışı da yapılıyor.

Bireysel alımlar birakmamseni.org adresinden, toplu alımlar ise 0850 215 19 03 numaralı çağrı merkezi üzerinden yapılacak. 500 adetin üzerinde tişört alan kişiler, canlı yayına alınacak.

* 12 Haziran’da başlayan “Bırakmam Seni” kampanyasına destek olmak isteyenler, şu adımları takip ederek bağış yapabiliyor:

* www.birakmamseni.org adresinden kredi kartı ile

* Ziraat Bankası’nda bulunan “Beşiktaş Kampanya Hesapları”na havale veya EFT yoluyla

* Ziraat Bankası gişe ve ATM’leri aracılığıyla

* Ziraat Bankası’nın internet bankacılığı ve mobil uygulamalarından düzenli ödeme talimatı vererek

* Tüm mobil operatörler üzerinden 1903 mesaj numarasına mesaj atarak

* PTT şubelerinden 19031903 numaralı posta çeki hesabına istenilen miktarda destekte bulunmak mümkün.