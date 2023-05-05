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Beşiktaş'ın Antalyaspor kadrosunda 6 eksik

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#Beşiktaş#Antalyaspor#Süper Lig
Beşiktaşın Antalyaspor kadrosunda 6 eksik
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2023 14:35

Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ın kadrosu açıklandı. 6 isim kadroda yer almıyor.

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Beşiktaş'ın Antalya kafilesinde Omar Colley, Salih Uçan, Kevin NKoudou, Dele Alli, Rachid Ghezzal ve Tayyip Talha Sanuç yer almadı.

Beşiktaş'ın kadrosu şu şekilde:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Onur Bulut, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Atiba Hutchinson, Nathan Redmond, Kerem Atagan Kesgin, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Berkay Vardar, Welinton Souza, Arthur Masuaku, Roman Saiss, Semih Kılıçsoy, Jackson Muleka, Alexandru Maxim, Demir Ege Tıknaz, Umut Meraş, Gedson Fernandes ve Tayfur Bingöl.

Beşiktaşın Antalyaspor kadrosunda 6 eksik

 

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#Beşiktaş#Antalyaspor#Süper Lig

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