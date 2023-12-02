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Beşiktaş'ın Ankaragücü maçı kadrosu açıklandı! Eksikler...

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#Beşiktaş#Süper Lig#Ankaragücü
Beşiktaşın Ankaragücü maçı kadrosu açıklandı Eksikler...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2023 17:35

Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı.

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Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Pazar günü Ankaragücü ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı.

Club Brugge maçına saatler kala kadrodan çıkarılan Daniel Amartey kadroda yer alırken Eric Bailly, Rosier, Masuaku, Tayfur, Onana, Rashica ve Ghezzal kadroda yer almadı.

Beşiktaş'ın 22 kişilik Ankara kadrosu şu şekilde:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Onur Bulut, Omar Colley, Ante Rebic, Salih Uçan, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Daniel Amartey, Alex Chamberlain, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Emirhan Delibaş, Jackson Muleka, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Umut Meraş, Gedson Fernandes, Gökhan İnler, Semih Kılıçsoy

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#Beşiktaş#Süper Lig#Ankaragücü

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