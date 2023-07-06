Beşiktaş'ın 16 yaşındaki oyuncusu Mustafa Erhan Hekimoğlu için övgü dolu ifadeler: Satışa çıksa değeri 50 milyon Euro’dan başlar

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Beşiktaş alt yapısında geçen sezon 18 maçta 17 gol atan, U16 Milli Takımı’nda 12 karşılaşmada 3 kez fileleri havalandıran Mustafa Erhan Hekimoğlu yönetim ve teknik heyeti heyecanlandırıyor. Teknik ekip “Mustafa, Şenol Güneş’in elinde güçlenecek” derken, başkan Ahmet Nur Çebi “Onu izlerken keyif alıyorum” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yeni sezon için taraftarlara sürpriz yıldız bir oyuncu armağan etme çabasında... Genç isimlere şans vermesiyle bilinen deneyimli teknik adam A takım idmanlarına ilk kez 16 yaşında bir futbolcuyu dahil etti. Beşiktaş alt yapısından yetişen, geçen sezon U16 takımının kaptanlığını yapan, ayrıca U15 ve U16 milli takımlarımızda da görev yapan Mustafa Erhan Hekimoğlu gösterdiği performansla yeni sezon öncesi umut veriyor.

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İKİ KANATTA VE FORVETTE OYNAYABİLİYOR

Sprinter özelliği ile dikkat çeken, her iki kanatta ve forvette görev alabilen 1.86 boyundaki Hekimoğlu’nun idmanlarındaki performansından memnun olan teknik direktör Şenol Güneş, oyuncusunun çok çalıştığını, büyük potansiyel taşıdığını ve bu nedenle kamp kadrosuna dahil ettiklerini, üstüne koyarak devam edeceğine inandılarını söyledi. Siyah beyazlıların teknik heyeti de Mustafa’dan oldukça umutlu... İşte Beşiktaş kurmaylarının genç oyuncu için söyledikleri:

AHMET NUR ÇEBİ (BAŞKAN): iZLERKEN KEYiF ALIYORUM

Mustafa’yı zaman zaman ben de izliyorum ve keyif alıyorum. Teknik direktörümüz nerede, ne zaman, hangi oyuncuyu oynatacağını çok iyi biliyor. Ona inanıyoruz. Sadece Mustafa değil birçok genç oyuncu var.

MEHMET EKŞİ (GENÇLİK GELİŞİM DİREKTÖRÜ): FiNAL VURUŞLARI MÜKEMMEL

Genç takımdan bu yana Mustafa’yı çalıştırıyoruz. Yetenekli, fuleli ve hırslı... Sürükleyici ve final vuruşları mükemmel... Teknik direktörümüz Şenol Güneş bu oyuncuyu birçok kez izledi ve A takıma dahil etti. Şimdi iş Mustafa’da. Daha çok çalışması gerek.

HALİM OKTA (FUTBOL AKADEMİ ANTRENÖRÜ): GÜNEŞ ONDA IŞIK GÖRDÜ

Mustafa Beşiktaş’ın gelecekteki yıldızı. İddia ediyorum, Mario Gomez’den daha etkili ve özelliklere sahip müthiş golcü geliyor. Şenol Güneş hocamız bu ışığı gördüğü için A takıma aldı. Aynı zamanda U16 Milli Takımı’nın da kaptanı.

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SERDAR TOPRAKTEPE (ANTRENÖR): KULÜBÜN ARADIĞI GOLCÜ

Yeteneği üst seviyede. 16 yaşında kendisini her geçen gün geliştiriyor. ‘İşte aranılan golcü’ dedirtecek futbolcu. ÇOK BAŞARILI OLACAK Hikmet Çapanoğlu (Antrenör) · BEŞİKTAŞ’ta çok sayıda genç yetenek var, hepsi birer yıldız adayı. Mustafa bunlardan biri. Çok yetenekli. Bence başaracak.

ÖMER GÜLEN (ANTRENÖR): ŞENOL HOCA iLE GÜÇLENECEK

Fiziği ile tam bir futbolcu. Tekniğini zekası ile bütünleştiriyor. Şenol hocamızın elinde güçlenecek. Çok umutluyuz.

TEVFİK SAYILI (ANTRENÖR): CEZA ALANINDA SÜPER

Çalışmayı çok seviyor. Kanatları çok iyi kullanabilen bir futbolcu. Ceza alanında mükemmel. Bitirici vuruşları var.

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OZAN KÖPRÜLÜ (ANTRENÖR): iKi AYAĞINI DA KULLANIYOR

SON yıllarda alt yapıdan yetişen en iyi golcülerden biri. Her iki ayağını kullanan yüzü kaleye dönük dikine giden ve gol vuruşları teknik bir isim. Şu an satışa çıksa fiyatı 50 milyon Euro’dan başlar.

FIRAT FİDAN (ALTYAPIDAN SORUMLU YÖNETİCİ): SIRADA ÇOK OYUNCU VAR

Mustafa gibi sırada bir çok oyuncu var. Teknik Direktör Şenol Güneş çok iyi değerlendiriyor.