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Beşiktaş'a Rıdvan Yılmaz ve Cyle Larin'den kötü haber!

#Beşiktaş#Cyle Larin#Rıdvan Yılmaz
Beşiktaşa Rıdvan Yılmaz ve Cyle Larinden kötü haber

Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz ve Cyle Larin'in uyluk arka adalelerinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

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Beşiktaş Kulübü, Adana Demirspor maçında sakatlanan Rıdvan Yılmaz ve Cyle Larin'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Beşiktaş Sağlık Kurulu Koordinatörü Doç. Dr. Kerem Ülkü imzasıyla yapılan açıklamada iki futbolcunun da uyluk arka adelelerinde gerilme ve ödem tespit edildiği belirtildi.

İşte yapılan açıklama;

Futbol A Takımımızın Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda oynadığı müsabakada sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Rıdvan Yılmaz ile aynı müsabakanın ardından uyluk arka adalesinde ağrı şikayeti bulunan futbolcumuz Cyle Larin, Acıbadem Hastanesi’nde MR görüntülemelerinden geçmiş, iki oyuncumuzun da uyluk arka adalelerinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

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Rıdvan Yılmaz ile Cyle Larin’in tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

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#Beşiktaş#Cyle Larin#Rıdvan Yılmaz

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