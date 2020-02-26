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Futbol
Sabah
Haber Giriş: 26.02.2020 - 09:39,Son Güncelleme:/

Beşiktaş'a Larin piyangosu! Müthiş performans...

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Beşiktaş'a Larin piyangosu! Müthiş performans...
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Bu sezon golcülerinden beklediği katkıyı alamayan Beşiktaş'ın Belçika ekibi Zulte Waregem'e kiralık gönderdiği Kanadalı golcü Cyle Larin ise takımında müthiş bir performans sergiliyor.

Beşiktaş'ta takviye yapılacak mevkilerin başında forvet geliyor. Bu konudaki çalışmalarını sürdüren yönetimin bir isimle anlaşmak üzere olduğu ileri sürüldü.

İşin trajikomik tarafı ise siyah-beyazlılar, golcü ararken beğenilmeyerek Zulte Waregem'e kiralanan Cyle Larin'in Belçika'da müthiş bir performans sergilemesi...

31 maçta 9 gol ve 11 asistle oynayan 24 yaşındaki futbolcunun sözleşmesine 2.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu koyduran siyah-beyazlılar, buradan gelecek parayı transfere harcayacak. Larin'den son derece memnun olan Zulte'nin elindeki fırsatı kaçırmak istemediği ve opsiyonu kullanmayı planladığı öğrenildi.

Genç golcünün Beşiktaş'la 2022 yılının Haziran ayına kadar mukavelesi bulunuyor. (Sabah)

Beşiktaşa Larin piyangosu Müthiş performans...

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