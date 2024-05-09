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Beşiktaş'a Ghezzal ve Rashica'dan kötü haber!

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#Beşiktaş#Ghezzal#Rashica
Beşiktaşa Ghezzal ve Rashicadan kötü haber
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2024 07:00

Ghezzal’ın sağ uyluk arka adalesinde, Rashica’nın ise sol uyluk üst iç adalesinde gerilme ve ödem saptandı.

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Beşiktaş'ta Ankaragücü ile oynanan Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde sakatlanan Rachid Ghezzal ile Milot Rashica’nın sağlık durumları belli oldu.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Rachid Ghezzal’ın sağ uyluk arka adalesinde (semitendinosus) kas tendon bileşkesinde gerilme ve ödem, Milot Rashica’nın ise sol uyluk üst iç adalesinde (pectineus) gerilme ve ödem saptandığını ifade edildi.

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RACHID GHEZZAL KUPADA FİNALE YETİŞEMEYEBİLİR

Cezayirli yıldız Ghezzal’ın 2 hafta ile Kosovalı futbolcu Rashica’nın ise 1 hafta takımdan ayrı kalması bekleniyor. Ghezzal’ın kupa finaline yetişmeme ihtimali de bulunuyor.

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#Beşiktaş#Ghezzal#Rashica

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