Beşiktaş'a corona virüsü(koronavirüs) darbesi

Spor Arena / İsmail ER - Beşiktaş'ta 13 Mayıs’taki koronavirüs testlerinin sonuçları dün, belli oldu. Kartal’da 8 Mayıs’ta yapılan testte bir futbolcu ile bir çalışanının sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından teknik heyet, futbolcular ve tesis çalışanlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 100 kişi yeniden teste tabi tutulmuştu. Yönetim kurulu toplantısı, transfer görüşmesi ve yeni sezon planlamalarının yapıldığı tesislerdeki testin sonuçlarında, Başkan Ahmet Nur Çebi ile birlikte 8 kişinin testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Tedavilere hemen başlandı

Beşiktaş Sağlık Ekibi Danışmanı Dr. Tekin Kerem Ülkü ilk olarak 8 kişide pozitif Kovid-19 test sonucu tespit edildiğini ve bu kişilerin takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlandığını duyurdu. Bu açıklamadan yaklaşık 1.5 saat sonra ise yine 13 Mayıs’ta tesislerde testten geçen Çebi’yle ilgili olarak “Başkanımız Ahmet Nur Çebi’nin 13 Mayıs Çarşamba günü BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirilen Kovid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın en kısa sürede sağlığına kavuşması için tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda hemen başlanmıştır” açıklaması yapıldı.

'Başkanımızın morali yüksek'

Siyah beyazlı ekipte geçen cuma açıklanan 2 vaka ile birlikte toplam pozitif sayısının 10’a yükselmesiyle birlikte tüm antrenmanlar iptal edildi. Bununla birlikte Beşiktaş Yöneticisi Emre Kocadağ, koronavirüs testi pozitif çıkan başkan Ahmet Nur Çebi’nin durumu hakkında açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kulüpte yaşanan koronavirüs vakaları nedeniyle arayan ve geçmiş olsun mesajlarıyla kendilerine destek verenlere teşekkür ederen Kocadağ, “Başkanımızın morali sayenizde yüksek. İnşallah başkanımız ve yol arkadaşlarımız en kısa sürede virüsü yenip, aramıza dönecek” dedi.

SİYAH BEYAZLILARIN KORONA GÜNLÜĞÜ

20 Nisan'da idmanlar başladı, 2. test 8 Mayıs'ta yapıldı

Süper Lig’de sezonun geri kalanı için geri sayıma geçtiğimiz ve şu günlerde Beşiktaş’ta Başkan Ahmet Nur Çebi’nin de aralarında bulunduğu 8 kişinin testinin pozitif çıkması büyük şok yaşattı. Peki bu sürece nasıl gelindi? İşte adım adım Beşiktaş Kulübü’nün korona günlüğü...

24 Mart

Derbide oynanan G.Saray’da Terim ve Albayrak’ın sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından tüm takıma test yapıldı. Sonuçlar negatif çıktı.

21 Nisan

Oyuncuların isteğiyle tesisler açıldı. Burak, Atiba, Ljajic, Umut ve Vida ilk çalışmayı yapan ekipti. Sonraki günlerde de idmanlar sürdü

5 Mayıs

Gruplar halinde, sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek çalışmaların 19 Mart’tan sonra yeniden başladığı resmi siteden duyuruldu. Çalışmada yer alan oyuncular Gökhan, Caner, Necip, Güven, Boyd ve Utku’ydu.

6 Mayıs

Bugünkü çalışmaya katılanlar Atiba, Mohamed, Diaby, Roco, Erdoğan, Rebocho ve Ersin’di.

7 Mayıs

Teknik direktör Sergen Yalçın da sahaya indi. Yalçın yönetiminde idmana Burak, Umut, Vida, Kartal Kayra, Oğuzhan ve Utku katıldı.

8 Mayıs

Sabah ve akşam iki idman yapıldı. Tesislerin girişine dezenfekte kabini koyuldu. Takımın 16-19 Mayıs ile 23-26 Mayıs tarihleri arasında tesislerde tam kadro halinde iki kamp yapacağı ilan edildi. Siyah beyazlı kulüpte futbolculara, teknik ekibe ve tesis çalışanlarına ikinci kez koronavirüs testi yapıldı.

9 Mayıs

Sağlık Ekibi Danışmanı Dr. Tekin Kerem Ülkü, Beşiktaş’ta 1 futbolcu da 1 çalışanın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını resmi siteden duyurdu.

10 Mayıs

Tesislerde Kovid-19 salgınına karşı dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.

13 Mayıs

Tesislerde, tüm futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına üçüncü kez Kovid-19 testi yapıldı.

14 Mayıs

8 kişide pozitif Kovid-19 test sonucunun pozitif olduğu resmi siteden duyuruldu. 1.5 saat sonra yine 13 Mayıs’ta teste tabi tutulan Başkan Ahmet Nur Çebi’nin de sonucunun pozitif çıktığı ve başkanın tedavi sürecine hemen başlandığı ifade edildi.