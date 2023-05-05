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Beşiktaş'a Aboubakar gibisi gelmedi! Tarihe geçen performans...

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#Beşiktaş#Aboubakar#Ernst
Beşiktaşa Aboubakar gibisi gelmedi Tarihe geçen performans...
Adil Demirçubuk
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2023 07:00

Forma giydiği 12 Süper Lig maçında 8 kez fileleri havalandırıp 1 de asist yaparak toplam 9 gole katkı sağlayan Aboubakar; Ryan Babel, Yusuf Şimşek, Fabian Ernst ve Federico Giunti gibi, 2000’li yıllarda ara transferde gelip Beşiktaş’ın unutulmazları arasına giren futbolculardan çok daha fazla skor üretti.

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Beşiktaş'ın ocak ayında kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar, ligin bitimine daha 4 maç olmasına karşın, şimdiden siyah beyazlı kulübün tarihine geçti. 12 Süper Lig maçında 8 gol atıp 1 de asist yapan Kamerunlu santrfor, Beşiktaş’ın bugüne dek yaptığı en başarılı forvet ara transferi oldu. Daha önce kış transfer döneminde siyah beyazlılara gelen hiçbir futbolcu Aboubakar kadar skor üretemedi. Başarılarıyla Beşiktaş tarihine adlarını yazdıran diğer ara transferler şöyle:

Federico Giunti (2002-03)

Beşiktaş'ın Mircea Lucescu yönetimindeki 100. yıl kadrosuna sonradan katılmasına rağmen takıma ve camiaya hemen adapte oldu. Sert oyun stili, çalışkanlığı ve taktik disipliniyle İtalyan futbolunun tipik bir temsilcisi olan Giunti, karizmatik kişiliğiyle de dönemin Türk futbolunda önemli bir figürdü. Beşiktaş’taki ilk sezonunda 16 Süper Lig maçı oynayıp şampiyonluk sevinci yaşayan Federico Giunti, tek golünü, forma giydiği ilk karşılaşmada Kocaelispor’a (5-0) atmıştı.

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Fabian Ernst (2008-09)

Schalke 04’ten transfer edildiğinde bonservisi için ödenen 4.5 milyon Euro’yu yüksek bulanların sayısı fazlaydı. Yaşı 30’a gelmiş bir ön libero idi en nihayetinde! Fakat Alman futbolcu gelir gelmez öyle bir futbol sergiledi ki, “Ben bu paraya değerim” dedi. Futbolda iyi bir ön liberonun ne kadar büyük fark yaratabileceğini gösterdi. Süper Lig’de 16 maçta forma giyip 2 gol atan ve Türkiye Kupası’nda 4 karşılaşmada görev yapan Ernst, her iki kulvarda kazanılan şampiyonluklarda büyük pay sahibi oldu.

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Yusuf Şimşek (2008-09)

Dönemin teknik patronu Mustafa Denizli’nın ısrarıyla Bursaspor’dan 750 bin Euro’ya alınan Yusuf Şimşek’in durumu Ernst’ten daha zordu. Zira, Alman futbolcudan hem 3 yaş büyüktü hem de yerli idi! Yusuf Şimşek 33 yaşında idi ancak kendisine çok inanan Denizli’nin güvenini boşa çıkarmadı. Tam bir şampiyonluk transferi oldu. 17 lig maçında 3 gol, 2 asist üreten Yusuf, Türkiye Kupası’ndaki 5 karşılaşmada 2 gol, 1 asist kaydetti. Özellikle de Fenerbahçe’yi 4-2 yendikleri Türkiye Kupası finalinde attığı akıl dolu gol ve asisti uzun yıllar unutulmayacak nitelikte.

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Ryan Babel (2016-17)

Süper Lig’de ilk olarak 2013’te Kasımpaşa formasıyla izlediğimiz Ryan Babel’in Türkiye’deki 2. durağı Beşiktaş’tı. Ocak 2017’de siyah beyazlı takıma katılan Hollandalı forvet oyuncusu, gösterdiği performansla kulüp tarihinin en iyi ara transferlerinden biri oldu. Süper Lig’de 18 maçta 5 gol, 3 asist, çeyrek final oynanan UEFA Avrupa Ligi’ndeki 6 karşılaşmada 3 gol kaydeden Babel, Türkiye Kupası’nda da 1 maçta görev aldı. Özellikle büyük maçlardaki başarılı performansıyla dikkat çeken Babel, Beşiktaş’taki ilk sezonunda Süper Lig şampiyonluğu sevinci yaşadı.

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#Beşiktaş#Aboubakar#Ernst

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