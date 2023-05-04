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Beşiktaş'ta transfer piyangosu! Arap Yarımadası'ndan ilgi büyük... "Yağmur gibi teklif var"

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#Beşiktaş#Transfer#Muleka
Beşiktaşta transfer piyangosu Arap Yarımadasından ilgi büyük... Yağmur gibi teklif var
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2023 10:20

Beşiktaş'ta yeni sezonun planlaması yapılırken teknik direktör Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği yıldız oyuncu için tekliflerin ardı arkası kesilmiyor. Sezon başında kadroya katılan tecrübeli futbolcunun bonservis kazandırarak takımdan ayrılması bekleniyor.

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Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş bir yandan da yeni sezonun transfer çalışmalarını yaparken diğer yandan sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Tayfur kalmak istemiyor

Sezon başında Alanyaspor'dan 1 yıllığına kiralanan Tayfur Bingöl'ün bonservisinin alınması için Akdeniz ekibiyle görüşmeler yapılıyordu. Tecrübeli futbolcu, transferine dair kararını verdi. Buna göre Tayfur Bingöl, gelecek sezon Beşiktaş'ta kalmak istemiyor. Tayfur'un bonservisi için sözleşmesinde 1.5 milyon euro değerinde satın alma opsiyonu bulunuyordu.

Sunderland yolcusu...

Alanyaspor'un eski teknik direktörü ve Tayfur Bingöl'ün eski hocası Francesco Farioli'nin, prensipte anlaştığı İngiltere Championship ekibi Sunderland'e başarılı futbolcuyu götürmek istediği öğrenildi. Farioli'nin Sunderland'le anlaşması iptal olsa dahi Avrupa'da başına geçeceği takıma Tayfur Bingöl'ü transfer edeceği, başarılı futbolcunun da bu nedenle sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılmaya sıcak baktığı kaydedildi.

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Arap Yarımadası'ndan ilgi büyük

Siyah-Beyazlılar'ın sezon başında Belçika ekibi Standard Liege'den 3.3 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Jackson Muleka, beklentilerin altında kalmıştı. Hem teknik direktör Valerien Ismael hem de Şenol Güneş'in yönetimindeki takımda beklentileri karşılayamayan Demokratik Kongolu futbolcu, bir türlü beklenen çıkışı yapamaması sonrasında gözden çıkarıldı. Muleka’yla sezon sonunda yollarını ayırmaya hazırlanan Kara Kartal, bu konuda çok zorlanmayacak. Ara transfer döneminde özellikle Arap Yarımadası takımlarından birçok teklifler alan Muleka'ya, ilginin aynı şekilde devam ettiği kaydedildi.

'Yağmur gibi teklif var'

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, "Muleka'ya yağmur gibi teklif var. 9 numara bölgesinde kendisine yer bulamadığı için kendisini gösteremedi" ifadelerini kullandı. Muleka, Beşiktaş formasıyla 25 lig maçında 4 gol ve 1 asistle oynayıp beklentilerin çok altında kaldı.

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#Beşiktaş#Transfer#Muleka

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