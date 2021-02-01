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GeriFutbol Beşiktaş'a 6 kulüp sordu, Güven Yalçın 'Lecce' dedi!
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Futbol
Haber Giriş: 01.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'a 6 kulüp sordu, Güven Yalçın 'Lecce' dedi!

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Beşiktaş'a 6 kulüp sordu, Güven Yalçın 'Lecce' dedi!
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Genç golcü 5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla İtalya’ya kiralandı. Boyd, Sivas’a gitti. Douglas ve Lens ise kalmayı seçti.

Beşiktaş‘ta dün hareketli bir gün yaşanırken, transfere ilişkin pekçok konu çözüme kavuştu.

Kartal, Everton’dan Cenk Tosun’u sezon sonuna dek kiralarken Lecce ve Braga’nın yanı sıra Hollanda ve Belçika’dan 4 takımın istediği Güven Yalçın Lecce’yi seçti. İtalyan ekibi sezon sonu 5 milyon Euro verirse Güven‘in bonservini alabilecek.

Sezon başı lisansı askıya alınan Tyler Boyd, Sivas’a kiralandı. Aynı kulübün sezon sonuna dek 250 bin Euro önerdiği Douglas teklifi düşük bulduğu için Beşiktaş’ta kaldı.

Sözleşmesi Haziran 2022’de bitecek olan Lens, yönetimin “750 bin Euro’ya mukaveleni feshedelim” teklifini kabul etmezken “2 milyon Euro verirseniz giderim” dedi.

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