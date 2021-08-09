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GeriFutbol Beşiktaş Zalgiris'ten Steve Vasturia'yı transfer etti
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Futbol
Haber Giriş: 09.08.2021 - 16:35 | Son Güncelleme:

Beşiktaş Zalgiris'ten Steve Vasturia'yı transfer etti

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Beşiktaş Zalgiris'ten Steve Vasturia'yı transfer etti

Son olarak Zalgiris forması giyen ABD'li oyun kurucu Steve Vasturia, Beşiktaş Icrypex ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş Icrypex Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Steve Vasturia'yı renklerine bağladı.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, son olarak Litvanya'nın Zalgiris takımında forma giyen 26 yaşındaki basketbolcu ile sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Oyun kurucu ve şutör olarak görev yapabilen 1,96 metre boyundaki ABD'li basketbolcu, geçen sezon Zalgiris formasıyla çıktığı 30 lig maçında 6,1 sayı, 2,3 ribaund ve 1,5 asist ortalamalarıyla oynadı.

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