Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, yanlışlıkla transfer paylaştı! Andre Pinto...

Yeni sezon öncesi transferde bonservisi elinde olan futbolculara yönelen Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı.

Siyah beyazlı ekibin yöneticisi Erdal Torunoğulları, WhatsApp durumunda Portekizli stoper Andre Pinto’yu paylaştı. Torunoğulları, kısa süre içinde bu paylaşımını kaldırdı.

Bonservisi elinde olan 30 yaşındaki stoper, son olarak Suudi Arabistan'ın Al-Fateh takımında oynamıştı. Pinto, daha öcneden Sporting, Porto, Braga ve Panathinaikos takımlarında forma giymişti.

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!