Beşiktaş yeni başkanını seçiyor! Serdal Adalı mı Hasan Arat mı?

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Beşiktaş Emlakjet Spor Kompleksi’nde saat 10.00’da başlayan kongrede, başkan adayları Serdal Adalı ile Hasan Arat yarışıyor. Oy kullanma işlemi saat 10:00'da başladı. Genel kurulda 21 bin 219 üye oy kullanabilecek. Üyelerin oy kullanabilmeleri için salonda 21 sandık kuruldu.

Her iki isim de 3. kez başkanlığa aday oldu. Onursal başkan Süleyman Seba’nın son döneminde başkan yardımcılığı yapan Arat, 2000 ve 2002’deki kongrelerde Serdar Bilgili’nin gerisinde kalarak başkanlığa seçilemedi. Yıldırım Demirören ve Fikret Orman dönemlerinde yöneticilik görevinde bulunan Adalı, 2013’te Fikret Orman, 2019’da Ahmet Nur Çebi ile girdiği başkanlık yarışını kazanamadı.

Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listesi:

Metin Keçeli, Hakan Daltaban, Uğur Fora, Orhan Özalp, Prof. Dr. Ufuk Akçiğit, Çağatay Abraş, Kaan Kasacı, Aykan Aydın, Atilla Bingöl, Melih Aydoğdu, Hazal Kalkavan Karahan, Mustafa Mollaoğlu, Mahir Kaplan

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Hasan Arat'ın yönetim kurulu listesi:

Hüseyin Yücel, Feyyaz Uçar, Dr. M. Cüneyt Sezgin, Yalçın Ayaydın, M. Kaan Şakul, Onur Göçmez, Mete Vardar, Ekrem Keçoğlu, Altın Mimir, Prof. Dr. Işıl Zeybek, Kadir Kılıç, Çağlayan Tuğal, Burak Aslan.