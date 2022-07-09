Canlı: Beşiktaş - Werder Bremen

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, yeni sezon öncesi devam eden Avusturya kampı kapsamında hazırlık maçında Werder Bremen ile karşılaşıyor.
Saat 17.00'dan itibaren Tivoli Stadion Tirol'da oynanan ve Spor Smart üzerinden naklen yayınlanan mücadeleyi dilerseniz Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla anbean takip edebilirsiniz.
CANLI SKOR: BEŞİKTAŞ 0-0 WERDER BREMEN
İlk yarı bitti...
BEŞİKTAŞ - WERDER BREMEN MAÇININ İLK 11'LERİ
BEŞİKTAŞ XI: Ersin; Welinton, Necip, Montero; Rosier, Josef, Gedson, Umut; Hasic, Boyd, Cenk.
WERDER BREMEN XI: Pavlenka, Jung, Pieper, Ducksch, Burke, Bittencourt, Veljkovic, Schmid, Agu, Gruev, Chiarodia.
BEŞİKTAŞ - WERDER BREMEN HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Bugün saat 17:00’da başlayan Beşiktaş - Werder Bremen mücadelesi, Spor Smart ve Werder Bremen'in resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanıyor.