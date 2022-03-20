Beşiktaş Valerien Ismael ile anlaştı! İstanbul'a geliş tarihi...

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Teknik direktör Sergen Yalçın’ın ayrılığının ardından Önder Karaveli’yi göreve getiren ve sezonu Karaveli ile tamamlamayı düşünen Beşiktaş’ta, kötü gidişin ardından yeni teknik direktör adayı olarak Valerien Ismael’in adı öne çıktı.



Siyah-beyazlıların sportif direktörü Ceyhun Kazancı’nın Fransız teknik adamla prensipte anlaştığı ve son kararı başkan Ahmet Nur Çebi’nin vereceği öğrenildi. Ahmet Nur Çebi’nin onaylaması halinde Valerian Ismael’in önümüzdeki hafta İstanbul’a gelmesi planlanıyor.



46 yaşındaki teknik adam kariyerinde Apollon Smyrnis, LASK Linz, Barnsley ve West Bromwich takımlarını çalıştırdı.